İşte Gençlerbirliği - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 34. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Marko Mılınkovıc, Yıldırım Mert Çetin, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Petar Skuletıc, Zeki Yavru, Rahmetullah Berişbek, Stephane Sessegnon, Mehmet Taş
Teknik Direktör:
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Bursaspor: Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Pablo Martın Batalla, Sinan Bakış, Rıcardo Wıllıam Faty, Furkan Soyalp, Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Yusuf Erdoğan, Ndubısı Mıkel Agu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara, Sarperbarış Saka
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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