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İşte Gençlerbirliği - Bursaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Gençlerbirliği ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 34. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Marko Mılınkovıc, Yıldırım Mert Çetin, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Petar Skuletıc, Zeki Yavru, Rahmetullah Berişbek, Stephane Sessegnon, Mehmet Taş

Teknik Direktör:

Bursaspor: Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Pablo Martın Batalla, Sinan Bakış, Rıcardo Wıllıam Faty, Furkan Soyalp, Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Yusuf Erdoğan, Ndubısı Mıkel Agu

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara, Sarperbarış Saka

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