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Trabzonspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TRABZONSPOR - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Trabzonspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Trabzonspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Dame N'doye, Abdülkadir Ömür, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Hamıdou Traore, Ahmet Karadayı, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Herve Kage, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Baki Tuncay Akkın, Tugay Kaan Numanoğlu

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