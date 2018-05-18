Trabzonspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Trabzonspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Dame N'doye, Abdülkadir Ömür, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Hamıdou Traore, Ahmet Karadayı, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Herve Kage, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Baki Tuncay Akkın, Tugay Kaan Numanoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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