İşte Evkur Y.Malatyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 34. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Matheus Dorıa Macedo, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Nacer Barazite, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Fernando Emanuel Denıng
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Levent Gülen, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Artem Kravets, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Erdal Öztürk, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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