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İşte Evkur Y.Malatyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE EVKUR Y.MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Evkur Y.Malatyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Evkur Y.Malatyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 34. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Matheus Dorıa Macedo, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Nacer Barazite, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Fernando Emanuel Denıng

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kayserispor: Levent Gülen, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Artem Kravets, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Erdal Öztürk, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek, Koray Gençerler

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