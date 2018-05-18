Alanyaspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Berkan Emir, Fılıpe Augusto Carvalho Souza, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Cenk Ahmet Alkılıç, Lucas Martın Vıllafanez, Barış Başdaş, Welınton Souza Sılva, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Taha Yalçıner
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç, Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Nazım Sangare, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Harun Alpsoy, Mılan Jevtovıc, Souleymane Doukara, Musa Nizam, Emre Güral
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Cem Satman, Yusuf Bozdoğan, Erkan Özdamar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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