﻿
Alanyaspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Alanyaspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

234 Okunma

Alanyaspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Berkan Emir, Fılıpe Augusto Carvalho Souza, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Cenk Ahmet Alkılıç, Lucas Martın Vıllafanez, Barış Başdaş, Welınton Souza Sılva, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç, Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Nazım Sangare, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Harun Alpsoy, Mılan Jevtovıc, Souleymane Doukara, Musa Nizam, Emre Güral

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Serkan Tokat, Cem Satman, Yusuf Bozdoğan, Erkan Özdamar

﻿

İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...
Demir Grup Sivasspor 2 - Alanyaspor 2
Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
Antalyaspor 0 - M.Başakşehir 2
Antalyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
11
Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿