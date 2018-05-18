Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 28 Mayıs'ta İstanbul'da İran, 1 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde Tunus ve 5 Haziran'da Moskova'da Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

Ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, A Milli Takım’ın özel maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi. Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin’e milli takım daveti yapılmadı.



İşte kadrodaki isimler:

Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir) Serkan Kırıntlılı (Atiker Konyaspor)



Defans: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe),Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)



Orta Saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrcan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Tarkan Serbest (Austria Wien), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Osmanlıspor)



Forvet: Kenan Karaman (Hannover 96), Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)



A Milli Takım, 23 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

İran maçına bu tesiste hazırlanacak A Milli Takım, mücadele öncesindeki son çalışmasını 27 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapacak. İdman öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, Tunus ile oynayacağı karşılaşma için 30 Mayıs Çarşamba günü saat 14.55'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre kentine seyahat edecek. A Milliler buradaki antrenmanlarını, UEFA'nın merkez binasının karşısında yer alan ve 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde de Ay-Yıldızlılara kapılarını açan Colovray Stadyumu'nda yapacak. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 31 Mayıs Perşembe günkü antrenmandan önce bir basın toplantısı yapacak.

Tunus-Türkiye özel maçı Cenevre Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.15'te başlayacak.

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile oynayacağı son hazırlık maçı için 3 Haziran Pazar günü bu ülkeye gidecek. A Milli Takım, Moskova'daki tek çalışmasını ertesi gün saat 19.00'da yapacak; öncesinde de A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

Arena CSKA'da oynanacak Rusya-Türkiye özel karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.