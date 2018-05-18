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İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...
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İLHAN CAVCAV SEZONUNUN SON MAÇLARI BU HAFTA...

İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu, 34. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

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Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu, 34. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)

18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park)

18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
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