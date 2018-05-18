Hacettepe'de Veyis Kamber dönemi...

Geçtiğimiz sezon Play_Off şansını kaçıran Hacettepe'de sözleşmesi sona eren Mustafa Kaplan'ın yerine Gençlerbirliği U21 takımı teknik direktörü Veyis Kamber getirildi.
Beşevler'de 20 yıla yakın süredir hemen hemen her altyapı takımını çalıştıran, son yıllarda da U21 takımı teknik direktörlük görevi üstlenen Veyis Kamber, bugün oynanacak Gençlerbirliği - Bursaspor maçında Sezai Yıldırım ile birlikte takımın başında olacak.
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