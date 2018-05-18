Hacettepe'de Veyis Kamber dönemi...

Site Yorumları

YORUM YAZ

Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir. İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.

5 Mali 18 Mayıs 201815:10 Veyis hoca adına sevindim,umarım başarılı olur.

4 Anıl 18 Mayıs 201814:43 Mustafa Kaplan hocam , başka gönderilmesini istediğin kimse var mı ? Yardımcı olalım ayrıca emrinde olur :))

3 Umut 18 Mayıs 201811:40 Mustafa Kaplan bu kadar iyi bir sezondan sonra gönderildiğine göre Özat'ın sportif direktör olarak geleceği iddialarından korkmaya başlayabiliriz.

2 kenan 18 Mayıs 201811:36 Çok geç kalınmış olsada hocamıza başarılar dilerim...hakkıydı sonuna kadar çocuklar veyis hocamızla çok daha iyi yerlere gelecektir kulüpte güzel şeyler olmaya devam ediyor..ümit özat gitti...mustafa kaplan gitti...murat cavcav,emrah atasoy,arif ölmez ve ekibi mete ışık fln da giderse başarı gelecektir