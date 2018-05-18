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Hacettepe'de Veyis Kamber dönemi...
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HACETTEPE'DE VEYİS KAMBER DÖNEMİ...

Hacettepe'de Veyis Kamber dönemi...

Sözleşmesi sona eren Mustafa Kaplan sonrası Hacettepe Teknik Direktörlüğüne Veyis Kamber getirildi.

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Geçtiğimiz sezon Play_Off şansını kaçıran Hacettepe'de sözleşmesi sona eren Mustafa Kaplan'ın yerine Gençlerbirliği U21 takımı teknik direktörü Veyis Kamber getirildi.

Beşevler'de 20 yıla yakın süredir hemen hemen her altyapı takımını çalıştıran, son yıllarda da U21 takımı teknik direktörlük görevi üstlenen Veyis Kamber, bugün oynanacak Gençlerbirliği - Bursaspor maçında Sezai Yıldırım ile birlikte takımın başında olacak.

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5
Mali
18 Mayıs 201815:10
Veyis hoca adına sevindim,umarım başarılı olur.
4
Anıl
18 Mayıs 201814:43
Mustafa Kaplan hocam , başka gönderilmesini istediğin kimse var mı ? Yardımcı olalım ayrıca emrinde olur :))
3
Umut
18 Mayıs 201811:40
Mustafa Kaplan bu kadar iyi bir sezondan sonra gönderildiğine göre Özat'ın sportif direktör olarak geleceği iddialarından korkmaya başlayabiliriz.
2
kenan
18 Mayıs 201811:36
Çok geç kalınmış olsada hocamıza başarılar dilerim...hakkıydı sonuna kadar çocuklar veyis hocamızla çok daha iyi yerlere gelecektir kulüpte güzel şeyler olmaya devam ediyor..ümit özat gitti...mustafa kaplan gitti...murat cavcav,emrah atasoy,arif ölmez ve ekibi mete ışık fln da giderse başarı gelecektir
1
060
18 Mayıs 201811:33
Güzel haber. sevindim valla.
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