Hem Süper Lige hem 19 Mayıs'a veda maçı

SPOR Toto Süper Lig'e 29 sene sonra İlhan Cavcav Sezonu'nda veda eden Gençlerbirliği bugün 19 Mayıs Stadyumu'nda son maçına çıkacak.
Saat 18.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ümit Özat ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Gençlerbirliği, sezonun son haftasındaki Bursaspor maçına altyapı antrenörü Sezai Yıldırım ile sahaya çıkacak.
Bu maçla birlikte Gençlerbirliği Süper Lig'deki son maçını oynayacak, bu maç aynı zamanda büyük bir olasılıkla 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan son resmi maç olacak. Tarihi stadyumun önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak.
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