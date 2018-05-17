Sergen Yalçın: Konyaspor'da kalmak isterim

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'Şartlar uygun olursa neden burada kalmayalım. Kalmamamız için herhangi bir sorun yok. Yönetimle oturup konuşacağız" dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde yönetimle oturup konuşacaklarını söyledi. Henüz yönetimle bir görüşme yapmadıklarını dile getiren Sergen Yalçın, "Herhalde önümüzdeki üç beş güne kadar yaparız. Bu görüşmeden sonra nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. Sonuçta bir göreve başlayacaksak kendi istediğimiz takımı kurmak isteriz. Konyaspor'a yakışacak, yakışacak derken yanlış anlaşılmasın. Son dönemde ne yapsak ne desek yanlış anlaşılıyor. Herkes birşeyleri kendine alıyor. Ne sevinebiliroyuz ne üzülebiliyoruz ne isyan edebiliyoruz. Yani daha güçlü daha sağlıklı bir kadro Konyaspor için daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha güçlü bir kadro derken bu kadroda fena bir kadro değil ama Türkiye Kupası'nı almış Süper Kupa'yı kazanmış bir Konyaspor'dan herzaman beklenti daha yukarılarda olacaktır diye düşünüyorum. Onun için o beklentiye cevap verecek bir kadro yapılandırılması olursa burada herkes için çok daha rahat olur" dedi.

Hep zor şartlarda çalıştım

Bugüne kadar hep zor şartlar altında olan takımlarda çalıştığını belirten Yalçın, "Ligde bu pozisyonu oynamak çok zor. Çünkü ben aynı seviye kulüplerde çalıştım. Aynı seviye derken yine yanlış anlaşılmasın. Biz hep zor şartlarda çalıştık. Küme düşme hattında olan takımlarda çalıştık. Hep son bir hafta kala, son hafta, iki hafta kala kümede kalma maçları oynadık. Biz bu konuda çok tecrübeliyiz. Konyaspor büyük bir kulüp. Önemli bir camia. Stadı, tesisleri herşeyi güzel olan bir camia. Yapılanmasıda güzel, organize bir şehir. Bu sorunları bir daha yaşamasın diyorum. İnşallah bundan sonraki sezonlar çok daha iyi yerlerde olan bir Konyaspor ortaya çıkar" diye konuştu.

"Tabii ki burada kalmak isteriz"

Şartlar uygun olursa Konyaspor'da kalabileceğini ifade eden Yalçın, "Neden kalmayalım. Biz zor dönemde görevi başladık. Yönetimle bir görüşme yapacağız önümüzdeki sezonla ilgili. Tabii ki biz kalmak isteriz. Konyaspor tabii ki çok önemli bir camia. Türkiye de çalışılabilecek büyük takımlardan sonra en önemli camialardan bir tanesi Konyaspor. Bizim için herhangi bir sorun yok. Hem önce takımsal anlamda konuşmamız lazım hemde yeni kontratımız. Bunlar iki farklı konu. Bunlarla ilgili yönetimimizle görüşeceğiz. Şartlarımız uygunsa eğer anlaşabilirsek çünkü takımsal durum daha önemli benim için. İyi bir takım kurmak isteriz biz. Güçlü bir takım kurmak isteriz. Konyaspor'un yukarılara doğru oynamasını isteriz. Onları daha henüz yönetimle görüşmedik. O yüzden kendi kafama göre yorum yapmak istemem. Yanlış anlaşılabilir. O yüzden görüşeceğiz, oturacağız, konuşacağız. Neden olmasın. Şartlarımız uygun olursa oturup konuşuruz anlaşırız bir sorun olmaz" şeklinde konuştu.

"Konyaspor'da çalışmak izterim"

Konyaspor'da çalışmak istediğini belirten Sergen Yalçın, "Bu arz talep meselesi. Ben tabi Konyaspor'da çalışmak isterim. Neden çalışmak istemeyim. Burası güzel ve organize bir şehir. Burada çalışmamak için herhangi bir sebep yok. Geldiğimizde elimde sabit bir kadro vardı. Biz sabit kadroyla devam ettik. Ben trafsfer yapmadım. Oyuncu da almadım. Elimize ne verdilerse biz onunla alabileceğimizin maksimumunu almaya çalıştık. Bizde tabi kaldığımız zaman doğal olarak kendi kadromuzu kurmak isteyeceğiz. Kendi başarılı olabileceğimiz Konyaspor'u yukarılara taşıyabileceğimiz kadroyu kurmak isteyeceğiz. O yüzden bunlar iki aşamalı konuşmalar. Hem takım analmında hemde kontrat anlamında yönetimle oturup konuşacağız. Şartlar uygun olursa neden kalmayalım" dedi.

"Fenerbahçe karşısında oyunumuzu oynayacağız"

Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını oyanayacaklarını belirten Sergen Yalçın, "Şampiyonluk yarışı için üç tane takım var. Doğal olarak hepsi kazanmak isteyecek. Bizde deplasmanda bunlarda biri olan Fenerbahçe'yle oynayacağız. Bizde çıkacağız kendi oyunumuzu oynayacağız. Diğer maçlarda nasıl oynuyorsak aynı şekilde çıkıp oynayacağız. Biz kümede kaldığımız için çok mutluyuz. Zafer sarhoşu gibiyiz. Bu zorlu sürecin ardından biraz nefes almak bize çok iyi geldi. Psikolojik anlamda çok sıkıntı yaşadık. Saha içinde, kulübede soyunma odasında çok sıkıntılar yaşadık. Tabii ki mutluyuz. Son maçımıza çıkıp oynayacağız. Bundan önceki maçlarda nasıl oynuyorsak bunu da öyle oynayacağız" ifadelerini kullandı.

