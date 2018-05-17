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1. Lig Play-Off maçının saati değişti
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1. LİG PLAY-OFF MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ

1. Lig Play-Off maçının saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde oynanacak olan Gazişehir Gaziantep-BB Erzurumspor maçının saatinin değiştiğini açıkladı. 

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Türkiye Futbol Federasyonu, Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde oynanacak olan Gazişehir Gaziantep-BB Erzurumspor maçının saatinin değiştiğini açıkladı. 

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Spor Toto 1. Lig'de 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacağı ilan edilen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Play-Off Final maçının başlama saati değiştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oyananacak ve Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
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