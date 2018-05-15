Yılmaz Özeren ile bir yıl daha

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Hatayspor, iç transferde orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile anlaşmaya vardı.
Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sezon 31 maçta forma giyen ve takımına 6 gollük katkıda bulunan 29 yaşındaki Yılmaz ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandı.
Yılmaz Özeren, Hatayspor'da kaldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hatayspor Kulübü Başkanı Mehmet Maden, yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.
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