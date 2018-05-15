﻿
Yılmaz Özeren ile bir yıl daha
﻿
Site İçi Arama
﻿

YILMAZ ÖZEREN İLE BİR YIL DAHA

Yılmaz Özeren ile bir yıl daha

 TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Hatayspor, iç transferde orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile anlaşmaya vardı.

258 Okunma

 TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Hatayspor, iç transferde orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile anlaşmaya vardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sezon 31 maçta forma giyen ve takımına 6 gollük katkıda bulunan 29 yaşındaki Yılmaz ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandı.

Yılmaz Özeren, Hatayspor'da kaldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatayspor Kulübü Başkanı Mehmet Maden, yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

ETİKETLER #Hatayspor
11
Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
1
TFF 2. ve 3. Lig'de play-off tarihleri açıklandı
Amed Sportif 1 - Hatayspor 1
Amed Sportif - Hatayspor maç kadroları belli oldu...
Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿