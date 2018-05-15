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TFF 3. Lig play-off'ta ilk finalistler belli oldu
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TFF 3. LİG PLAY-OFF'TA İLK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

TFF 3. Lig play-off'ta ilk finalistler belli oldu

TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelesinde gruplarında finale yükselen ilk takımlar belli oldu.

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TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelesinde gruplarında finale yükselen ilk takımlar belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Düzcespor, ilk maçta sahasında 1-0 mağlup ettiği Bayburt Grup Özel İdare'yi deplasmanda da 2-1 yenerek, play-off finaline yükseldi.

2. Grup'ta ise Ankara Demirspor ilk karşılaşmada deplasmanda 1-0 yenildiği Anagold 24 Erzincanspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

3. Grup'ta ise Kızılcabölükspor ilk maçta sahasında golsüz berabere kaldığı Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek finale çıktı.

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