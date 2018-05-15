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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÜMİT ÖZAT DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti

İlhan Cavcav sezonunda küme düşen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Cavcav, "Teknik direktörümüz Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Tüm ekibe, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz." diye konuştu.

Başkan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'deki son maçlarında Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu süreçte, takımımızı sezonun son haftasındaki Bursaspor maçına, altyapı antrenörümüz Sezai Yıldırım hazırlayacak ve karşılaşmada takımın başında sahaya çıkacak." ifadesini kullandı.

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2
Barca
15 Mayıs 201818:32
Genclerbirligi spor kulübünun Divan üyeleri genclerbirligi spor kulübünun baskanlik koltugunu işgal etmiş şahıs büyük vebal altındadır bu kisinin Başkanlığı Resmi olarak devam etsede vicdanı açıdan bitmiştir kendisi istifa edecek Erdemi ortaya koyamayarak genclerbirligi spor kulübüne zarar vermeye devam etmek niyetindedir artık bu saatten sonra o koltukta boştur
1
Beytepeli
15 Mayıs 201817:54
Yemezler beyim, Özat'ı gönderip kendini kurtaracaksın. İkiniz de yargılanmadan, kulüp kasasından buharlaşan paraların hesabını vermeden bu iş bitmez. Utanmadan bir de teşekkür ediyorsun. Ne için? Sana kasadaki para nasıl buharlaştırılır bunu öğrettiği için mi teşekkür ediyorsun!!!
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