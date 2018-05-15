Yiğiner, şampiyonluk kupasını Tuna'ya götürdü...

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerimiz, şampiyonluk kupalarımızla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın makamında gerçekleşen ziyarette, Mehmet Yiğiner vermiş olduğu desteklerden ötürü Başkan Tuna’ya teşekkür etti.

Desteklerinizin Süper Lig’de de artarak devam edeceğine inanıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın göreve geldiği süre içerisinde şampiyonluğa katkıları olduğunu belirten Mehmet Yiğiner, “Süper Lig’e çıkmak çok zor oldu. Eşit şartlarda rekabet yoktu. Ancak birlik beraberliğimiz ve inancımız tamdı. Bu inanç ve birlik-beraberlikle oluşan sinerji beraberinde başarıyı getirdi” dedi.

Asansör takımı olmayacağız

Bundan sonraki süreçte de şehrin ve şehrin önde gelenlerinin Ankaragücü’ne sahip çıkması gerektiğini belirten Mehmet Yiğiner, “Daha zorlu bir sürece girdik. Biz asansör takımı olmayacağız. Bu yüzden verdiğimiz emeğin daha fazlasını vermemiz lazım. Sizin de bu şehrin büyüğü olarak taşın altına elinizi koyacağınızdan şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Efsane hak ettiği yere döndü

Ankaragücü’nün Süper Lig’e dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna, “Efsane hak ettiği yere döndü. Bundan dolayı şehir olarak mutluyuz” dedi.

Desteklerimiz yeni sezonda da devam edecek

Şehir olarak kulübümüze elimizden gelen desteği vereceğiz diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna, “Ankaragücü, zorlu bir süreci şampiyon olarak tamamlayarak şehrimizi gururlandırdı. Biz de imkânlarımız ölçüsünde yeni sezonda da şehrimizin takımını destekleyeceğiz, daha somut adımlar atarak çözümler üreteceğiz.Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri deyim yerindeyse adeta ateşten gömlek giydiler. Çok çalışarak, Ankara’ya şampiyonluğu getirerek şehrin takımı Ankaragücü’nün yeniden Süper Lig’e dönmesini sağladılar. Kendilerini bir kez daha kutluyorum. Tabi zamanında şehrin diğer takımlarına bazı gelirler aktarılırken Ankaragücü yalnız bırakılmış. Şimdi böyle bir şey mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya şampiyon kadronun imzaladığı çerçevelenmiş forma hediye etti.