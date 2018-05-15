Ankaragücü yönetimi Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti...

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yüksel Kocaman’ı ziyaret etti

Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yüksel Kocaman’ı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın İlhan Ayaz ve Cumhuriyet Savcısı Sayın Alper Türközmen’i makamlarında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

Mehmet Yiğiner: Ankaragücü, Ankara’nın en büyük marka değeridir.

Ziyaretinde yaptığı konuşmada Ankaragücü’nün Ankara’nın en önemli markası olduğunu belirten Mehmet Yiğiner, “Gerçekten buralara gelmek için büyük emek harcadık. Biz bu kulübe geldiğimizde içecek su yoktu. Gözle görülür bir destek hiçbir zaman görmedik. Bizim başarıya olan inancımız Ankara’yı yeniden diriltti. Taraftar profilimiz tamamı ile değişti. Son zamanlarda başka takımların karıştığı olaylarla kulübümüzü karşılaştırdığımızda Fair Play ödülüne layık bir taraftar topluluğumuz var” dedi.

Yeni sezona Eryaman Stadyumu’nda başlanılacağını belirten Yiğiner, “Yeni bir sayfa açıyoruz. Tribünler sahaya yakın. Ben İstanbul takımlarının maçlarına da izliyorum. Bizim taraftarlarımızla kıyasladığınızda bizimkiler 90 dakika hiç susmuyor. Bitmeyen bir enerjileri var. Ama başka takımlara bakıyorum ara ara dinleniyorlar. Layık olduğumuz lige geldiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Yüksel Kocaman: Ankara’da Ankaragücü her zaman bir numaradır.

Üniversite hayatı ile başlayan Ankara macerasında Ankaragücü’nün de yer edindiğini belirten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yüksel Kocaman, “Lisans, staj derken Ankara bizim evimiz oldu. Tabi ki Ankara eviniz olunca Ankaragücü de hayatınızın bir parçası oluyor. Ankaragücü’nün maçlarına gittim. Son dönemlerdeki çöküşünün ardından sizinle birlikte tekrar şahlanışı gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Ankaragücü taraftarının Türk sporunda yeri çok farklıdır. Her zaman takımının itici gücü olmuştur. Somut konuşmak gerekirse Ankaragücü taraftarlarının eski profili kayboldu. Bu herkes için olduğu gibi bizim için de sevindirici bir durum” dedi.

İlhan Ayaz: Ankaragücü’nün yeni sezonda Süper Lig’de başarılı olacağına inanıyorum.

Ankaragücü’nün başarısını yakından takip ettiğini belirten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın İlhan Ayaz, “Ankaragücü’nün yeni sezonda yeni stadyumda da başarılı olacağına inanıyorum. Ankara’da yaşayan bir vatandaş olarak Ankaragücü’nü desteklemek boynumuzun borcudur” dedi.

Alper Türközmen: Ankaragücü, Ankara’nın büyük bir değeridir.

Ankaragücü’nün her fırsat buldukça maçlarına gittiğini belirten Cumhuriyet Savcısı Sayın Alper Türközmen, “Her zaman kendimce bir gözlem yapıyorum. Ankaragücü iyiye gittikçe bu olumlu havadan tüm Ankara yararlandı. Fırsat buldukça Ankaragücü maçlarına gitmeye gayret gösteriyorum. Ankaragücü taraftarını da yakından takip ediyorum. Çok pozitif bir havaları var. Ayrıca son sezonlarda özellikle kritik maçlarda takım yenilse bile en ufak bir taşkınlık olmuyor. Eski profil değişti diyebiliriz. Bundan dolayı Ankaragücü taraftarlarını kutluyor, tüm camianın şampiyonluğunu tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Sayı Alper Türközmen’in Ankaragücü’ne göstermiş olduğu ilgi ve alakasından dolayı kendisine teşekkürlerini ileten Başkanımız Yiğiner, “Sizin de maçlarımıza gelerek desteklediğinizi biliyoruz. Camiamız ve taraftarlarımız hakkındaki güzel düşüncelerinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Başkanımız Mehmet Yiğiner, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın İlhan Ayaz’a ve Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’e isimlerinin yazılı olduğu, şampiyon kadronun imzaladığı forma hediye etti.