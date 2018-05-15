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Yenilmekten korksam Gençlerbirliği taraftarı olmazdım!
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YENİLMEKTEN KORKSAM GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI OLMAZDIM!

Gençlerbirliği Başkan adayı Haydar Arda Çakmak'ın basın toplantısı Klasspor TV'de canlı yayında...

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Gençlerbirliği Kulübü başkan adayı Arda Çakmak, kulüpte şu an derin bir sessizlik olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği'nin geldiği durum içler acısı." dedi.

Çakmak, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kırmızı-siyahlı takım Spor Toto Süper Lig'den düştüğü için çok üzgün olduklarını vurgulayan Çakmak, "Gençlerbirliği, 29 yıl sonra küme düştü. Tüm sorunları dillendirdik ama dinletemedik. Bu son bağıra bağıra geldi. Açıkçası kulübün geleceğiyle ilgili merak içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Özellikle yabancı futbolculara yapılan peşin ve vadeli ödemelerin yanı sıra menajerlere verilen paralara dikkati çeken Çakmak, "Sanmayın ki büyük ödemeler yapılan bu futbolcular önemli takımlarda oynuyordu. Bu isimlere ödenen paralardan aylar sonra haberimiz oldu. Süper Lig'den düştüğümüz için de gelirler eksilecek. Kulübün mevcut ödemeleri belli. Kasadaki para da bitti. İlhan Cavcav'ın yaptıkları, 15 ayda yerin dibine girdi." diye konuştu.

Çakmak, başkanlığa seçilmesi halinde maddi konularla ilgili planlarının hazır olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Bizim planlarımız da öz kaynaklarımız da hazır. Borç veya hibe edeceğimiz miktarlar belli. Sponsor anlaşmalarımızı da yapıyoruz. Ancak neden genel kurulu yapmıyorlar veya erteliyorlar anlayamıyorum. Ertelemeye veya iptal etmeye çalışmak ne demek, kimse konuşmuyor. Gençlerbirliği'ni birileri batırdı. Genel kurul yapılsın, kazanayım veya kaybedeyim, Cumhuriyet Savcılığına gideceğim. Ben dahil herkesin maddi durumu aileleriyle birlikte incelensin."

Gençlerbirliği Kulübünün, tüzük gereği 3 senede bir mayıs ayında genel kurul yapma zorunluluğu bulunduğuna dikkati çeken Çakmak, "Eğer genel kurulu yapmazlarsa biz de konuyu mahkemeye götürürüz. İlhan Cavcav Başkan zamanında 900 üye vardı. Şimdi bin yeni delege daha var. Neden genel kurul yapmaktan korkuyorsunuz, neden kanunu çiğniyorsunuz? Demek ki verilemeyecek hesaplar var. Kim bankalara gidip nakit paralar yatırmış? Kim banka kredilerini vadelerinden önce kapatmış? Kim ikinci, üçüncü derece akrabalarının üzerine gayrimenkul satın almış? Bunlar incelenmeli. Çünkü bu hesap birilerinden sorulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara da değinerek, "Özat, kendisi dışında herkesi suçladı. Aramızda geçen konuşmaları da çarpıttı. Yarın kendisine maddi ve manevi tazminat davaları açacağım. 3 senede 2 takımı küme düşüren birinden bahsediyoruz. Kendisi benim muhatabım değil, benim muhatabım Murat Cavcav'dır." şeklinde konuştu.

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5
Tahsin Sinematra
15 Mayıs 201816:00
Genclerde Osmanlida ayni sebeple dusuruldu.Kasalari tamtakir kuru bakir.butun para dolayli olarak ozel hesaplara indi. Cavcav hesaplari ibra ettiremez ortada buyuk katakulli var.Kongreyide yapamaz cezai miktari oder en az bir sene daha hesaplari toparlar sonra duruma bakar.Bu ikinci bir Cemal Aydin vakasidir.Taki Cavcavin sorumlulugu ortadan kalkar o zaman koltuk bosaltilir.Ankaragucune simdi tum Ankaranin geliri akacak.Ikisi kayip yokolurken Anjaragucunu iyice buyutecekler basaksehir gibi olacak.Yazmadi demeyin.
4
Beytepeli
15 Mayıs 201814:23
Arda Beyi şimdiden tebrik ediyoruz, bütçe yapmaktan, kulüp çalışanlarının maaşlarını alamayacağı gerçeğinden bahsetti. Bu basın açıklaması bile Cumhuriyet Savcılarını, Gelir İdaresini ve MASAK'ı harekete geçirmeli, bu açıklamayı ihbar kabul etmeliler. Murat Cavcav ve Ümit Özat hakkında bir an önce soruşturma başlatılmalı ve delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklanmaları talep edilmeli. Arda Beyin söylemediği belki belgelerini ya da bilgilerini sunacağı konulardan biri midir Pogba olayı bilmiyorum. Ama Pogba'nın soyunma odasında bağırarak söylediği 350 bin Euro mu alan çıksın sahaya oynasın. Bence soruşturma Ümit Özatın Mersin İdman Yurdu'ndaki faaliyetlerini de kapsamalı. Allah Savcı ve Müfettişlerimizin yardımcısı olsun.
3
06vkr
15 Mayıs 201813:48
aslında yapılacak şey aday olmaması , defolup gitmesi ve kongrenin sağlıklı bir şekilde zamanında yapılması için şimdiden protestolara başlanmasıdır !
2
Mert
15 Mayıs 201811:53
Genel kurulu iptal ederler ya da ertelerlerse Murat Cavcav ı heryerde protesto edelim
1
Barca
15 Mayıs 201811:50
Sayın arda Çakmak genclerbirligi spor kulübünun başkanlık koltuğunu işgal etmiş kişiyi seçimden sonra Cumhuriyet Başsavcılığına gidip bütün hesaplarının araştırılması için başvuruda bulunacağını söyledi demekki genclerbirligi spor kulübü düşmedi isgalci cavcav tarafından kasasında beş para kalmadan isteyerek düşürüldü
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