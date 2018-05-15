Osmanlıspor da lige veda etti..

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 39 yapan Ege temsilcisi, kümede kalmayı garantiledi.



Beşiktaş'a dün sahasında 3-2 yenilerek 33 puanda kalan Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'un elde ettiği galibiyet sonrası bitime bir hafta kala küme düştü.



Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve bir diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e veda eden üçüncü takım oldu. Böylece iki başkent temsilcisi Gençlerbirliği ve Osmanlıspor aynı kaderi paylaştı.



36 puanlı Atiker Konyaspor'un, ikili averajda Osmanlıspor'a üstünlüğü bulunuyor. Başkent ekibini sahasında 1-0 yenen Atiker Konyaspor, rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPTAN LİDER ÇIKMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon son 32 turuna kalarak tarihi bir başarı elde eden Osmanlıspor, kısa sürede hem zirveyi hem de dibi gördü.



Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği 2015-2016 sezonunda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek ligi 5. bitiren Osmanlıspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.



Osmanlıspor, geçen sezon Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu zirvede tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.



Sahasında Steaua Bükreş ve Zürih'i 2-0 mağlup eden mor-sarılı ekip, Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.



Deplasmanda Villarreal'i 2-1 yenerek dikkatleri çeken Osmanlıspor, Zürih ve Steaua Bükreş'e 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.



Başkent temsilcisi, bu sonuçların ardından topladığı 10 puanla L Grubu'nu lider bitirdi ve ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kaldı.



Osmanlıspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşamayan ekipler arasında Avrupa kupalarında gruplardan çıkan ilk Türk takımı oldu.

RÜYA, OLİMPİAKOS MAĞLUBİYETİYLE KÂBUSA DÖNDÜ

Başkent ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile oynanan son 32 turu maçlarının ardından düşüşe geçti.



Yunan ekibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan Osmanlıspor, Ankara'da 23 Şubat 2017'de oynanan rövanş maçını 3-0 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı.



Avrupa Ligi müsabakaları nedeniyle sezonu erken açan Osmanlıspor, yoğun maç programını kaldıramadı.



Başkent temsilcisi, Avrupa'ya veda ettikten sonrada Spor Toto Süper Lig'de umduğunu bulamadı.



Süper Lig'de geçen sezon ilk yarı 26 puan toplayan mor-sarılılar, ikinci devre ise üçer galibiyet ve beraberlik alarak 12 puanda kaldı.



Sezonun sonlarına doğru küme düşme korkusu da yaşayan Osmanlıspor, ligi 38 puanla 13. sırada tamamladı.



DÜŞÜŞ ENGELLENEMEDİ

Mor-sarılı ekip, Bülent Uygun yönetiminde başladığı 2017-2018 sezonunda ilk 5 maçta sadece bir puan alarak hayal kırıklığı yaşadı.



Bu sonuçların ardından ligin dibine demir atan Osmanlıspor'da yönetim, Uygun'un görevine son verirken, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.



Buz yönetimindeki ilk maçta Antalyaspor'a yenilen başkent ekibi, daha sonra iç sahada aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıktı.



Osmanlı Stadı'nda Buz yönetiminde oynadığı 6 maçta sahadan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan mor-sarılılar, devreyi 17 puanla 14. sırada tamamladı.



Devre arasının ardından yine düşüşe geçen Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısında oynadığı ilk 7 maçta galibiyet elde edemedi.



Evinde düşme hattındaki rakipleri Antalyaspor ve Atiker Konyaspor ile berabere kalarak kritik puanlar kaybeden mor-sarılılar, son haftalardaki zorlu fikstürden gereken puanları toplayamadı.



Sahasındaki üstünlüğünü de kaybeden Osmanlıspor, Trabzonspor ile 3-3 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 4-1, Beşiktaş'a da 3-2 mağlup oldu.



Geçen sezonun ikinci yarısında başlayan düşüşü bir türlü durduramayan Osmanlıspor, bitime bir hafta kala lige veda etti.





TFF KÜME DÜŞÜRMÜŞTÜ

Başkent temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'de daha önce de Ankaraspor ismiyle 2004-2005 sezonundan itibaren 6 sezon boyuncu boy göstermişti.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2009-2010 sezonunda başkent ekibini, "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle bir alt lige düşürülmüştü.



Başkent temsilcisi, TFF tarafından bir alt lige düşürüldükten üç sezon sonra Spor Toto 1. Lig'e katılarak profesyonel liglere geri dönmüştü.



2014-2015 sezonu öncesi Osmanlıspor adını alan mor-sarılı takım, yeni ismiyle Spor Toto 1. Lig'e katıldığı ilk sezonda Süper Lig'e çıkmıştı.