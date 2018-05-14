Kayserispor 1 - Akhisar Bel. 2
Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Kayserispor ile Akhisar Bel. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (34' Levent Gülen), Oleksandr Kucher, Erkan Kaş (74' Nikola Stojiljkovic), Tiago Lopes, Ryan Mendes, Cristian Sapunaru, Fernando Boldrin, William De Amorim (50' Güray Vural), Deniz Türüç, Artem Kravets
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Helder Barbosa, Soner Aydoğdu (88' Olcan Adın), Muğdat Çelik (83' Dany Nounkeu), Onur Ayık (46' Aykut Çeviker), Evgen Seleznyov
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Erkan Engin
Goller: DK 69: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.), DK 73: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 79: Artem Kravets (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 47: Oleksandr Kucher (Kayserispor), DK 84: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 85: Aykut Çeviker (Akhisar Bel.), DK 90: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 90: Olcan Adın (Akhisar Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.