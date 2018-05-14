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Kayserispor 1 - Akhisar Bel. 2
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KAYSERİSPOR 1 - AKHİSAR BEL. 2

Kayserispor 1 - Akhisar Bel. 2

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Kayserispor ile Akhisar Bel. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

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Kayserispor 1 - Akhisar Bel. 2

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Kayserispor ile Akhisar Bel. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (34' Levent Gülen), Oleksandr Kucher, Erkan Kaş (74' Nikola Stojiljkovic), Tiago Lopes, Ryan Mendes, Cristian Sapunaru, Fernando Boldrin, William De Amorim (50' Güray Vural), Deniz Türüç, Artem Kravets

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Helder Barbosa, Soner Aydoğdu (88' Olcan Adın), Muğdat Çelik (83' Dany Nounkeu), Onur Ayık (46' Aykut Çeviker), Evgen Seleznyov

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Erkan Engin

Goller: DK 69: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.), DK 73: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 79: Artem Kravets (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 47: Oleksandr Kucher (Kayserispor), DK 84: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 85: Aykut Çeviker (Akhisar Bel.), DK 90: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 90: Olcan Adın (Akhisar Bel.)

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