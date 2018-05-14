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K Karabükspor 0 - Fenerbahçe 7
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K KARABÜKSPOR 0 - FENERBAHÇE 7

K Karabükspor 0 - Fenerbahçe 7

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında K Karabükspor ile Fenerbahçe Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 7-0 kazandı.

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K Karabükspor 0 - Fenerbahçe 7

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında K Karabükspor ile Fenerbahçe Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 7-0 kazandı.

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Tayyib Talha Sanuç, Murat Akın (73' Yusuf Akbulut), Cem Özdemir (59' Ahmet Karadayı), Osman Çelik, Ergin Keleş, Herve Kage (78' Özgür Yılmaz), Andrey Bliznichenko

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (83' Mathieu Valbuena), Mehmet Topal, Roberto Soldado (66' Vincent Janssen), Fernandao (66' Nabil Dirar)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Koray Gençerler

Goller: DK 2: Anton Kravchenko (Fenerbahçe), DK 20: Fernandao (Fenerbahçe), DK 29: Fernandao (Fenerbahçe), DK 38: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), DK 47: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 77: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 90: Vincent Janssen (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 12: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 23: Herve Kage (K Karabükspor), DK 68: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 80: Yusuf Akbulut (K Karabükspor)

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