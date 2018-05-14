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Kayserispor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KAYSERİSPOR - AKHİSAR BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kayserispor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Kayserispor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Deniz Türüç, Artem Kravets, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Sılvıu Lung, Erkan Kaş, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Wıllıam Douglas De Amorım

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Akhisar Bel.: Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Erkan Engin

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