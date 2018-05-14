Kayserispor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Deniz Türüç, Artem Kravets, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Sılvıu Lung, Erkan Kaş, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Wıllıam Douglas De Amorım
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Erkan Engin
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