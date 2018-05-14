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K Karabükspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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K KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında K Karabükspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak K Karabükspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Osman Çelik, Oleksandr Rybka, Murat Akın, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, İshak Doğan, Cem Özdemir, Herve Kage, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jose Fernando Vıana De Santana, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Koray Gençerler

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