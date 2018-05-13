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Osmanlıspor 2 - Beşiktaş 3
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OSMANLISPOR 2 - BEŞİKTAŞ 3

Osmanlıspor 2 - Beşiktaş 3

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

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Osmanlıspor 2 - Beşiktaş 3

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Adrien Regattin, Serdar Gürler, Luiz Carlos (57' Sokol Cikalleshi), Tortol Lumanza Lembi (82' Özer Hurmacı), Aminu Umar (72' Andreas Maxso)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Gary Medel, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Jeremain Lens, Tolgay Arslan (43' Mustafa Pektemek), Oğuzhan Özyakup (86' Fatih Aksoy), Anderson Talisca, Cyle Larin (65' Vagner Love)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken, Serkan Çınar

Goller: DK 6: Serdar Gürler (Osmanlıspor), DK 47: Anıl Karaer (Beşiktaş), DK 51: Mustafa Pektemek (Beşiktaş), DK 56: Serdar Gürler (Osmanlıspor), DK 80: Vagner Love (Beşiktaş)

Sarı Kart: DK 61: Domagoj Vida (Beşiktaş)

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