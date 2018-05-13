Demir Grup Sivasspor 2 - Alanyaspor 2
Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Alanyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Robinho (79' Mert Hakan Yandaş), Henri Saivet, Delvin Ndinga, Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Arouna Kone (69' Muhammet Demir)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton Silva, Barış Başdaş, Berkan Emir, Giannis Maniatis, Efecan Karaca (73' Francisco Wanderson), Lucas Villafanez (83' Cenk Ahmet Alkılıç), Isaac Sackey (67' Filipe Augusto), Emre Akbaba, Dyanfres Douglas
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Yiğit Arslan
Goller: DK 11: John Boye (Demir Grup Sivasspor), DK 22: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 56: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 86: Welinton Silva (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 52: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 55: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 55: Giannis Maniatis (Alanyaspor), DK 59: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 60: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 65: Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), DK 80: Lucas Villafanez (Alanyaspor), DK 90: Cenk Ahmet Alkılıç (Alanyaspor), DK 90: Barış Başdaş (Alanyaspor), DK 90: Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)
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