Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a gözdağı!

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, Almanya'nın Köln şehrinde kongre üyeleri ile bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Ben bu yola çıkarken sizlere inandım. 2012'de Yönetim Kurulu'ndan ayrıldıktan sonra, büyük bir sevgi ve inançla karşılaştım. Bu nedenle elimi taşın altına koymak istedim."

"2015 yılında Başkanımız beni aday olarak işaret etti. Ben de o zaman gurur duymuştum ama zaman içinde bu söylemin samimiyetini sorgulamadım değil. Herhalde benim bu topa girmeyeceğimi düşündü."

"Çünkü ben bu topa girince, bambaşka iddialarla karşılaştım. Biz 'sevgi eylem gerektirir' dedik. Bu yola girerken de neler olabileceğini tahlil ederek girdik. Allah utandırmasın."

"Görüyorum ki önümüzdeki birkaç hafta çetin geçecek. Sağlık olsun. Bir kere adaylığımı erken çekmemin nedenlerinden birisi, camia ve finansal olarak gidişattır. Bu gelişmeler benim için süreci hızlandırdı."

'2 senedir iç sahada hep puan kaybediyoruz'

"Fenerbahçemizin içindeki durum bize göre hak etmediği bir durum. Yanlışların neticesinde olan bir durum. İkincisi, camiamızın taraftarı ile olan aidiyet duygusunun zayıfladığını gördük. Tribünlerdeki durum bunu gösteriyor. Son 2 senedir iç sahada hep puan kaybediyoruz"

"Dolayısıyla beklediğimizden daha erken yola çıktık. Üzülüyorum. Tribünlerdeki boşluğu da bana mal ediyorlar. Ben aday oldum diye olmuş. E geçen sene? Dolayısıyla mantıkla izah edilemeyen bu söylemler, bakalım nereye kadar gidecek..."

"Umarım Fenerbahçemizi birlikte layık olduğu yere getiririz. Ancak hep beraber yapabiliriz. Çabalayacağız, uğraşacağız. Bu potansiyel hepimizde var. Ben de bu potansiyeli harekete geçirebilmek için bu kutsal göreve aday oldum."



"Yapmak istediklerim çok basit. Bazen küçümseniyoruz 'projeleri yok, beceremez' deniyor. Bizim yapmak istediklerimiz çok basit. Fenerbahçe bir Spor Kulübü'dür. Sporun ruhunu yansıtan bir Spor Kulübü olmalıdır. Örnek olmalıdır."

"Biz yola çıktığımızdan beri büyük bir hassasiyet gösterdik. Her koşul ve şartta tribünlerde takımlarımıza destek çağrıları yaptık. Ocak ayından sonra da sahaya inmeye başladık. Davet ettik, edildik. Basına hiç çıkmamaya çalıştık. Tribünler, camiamız etkilenmesin diye"

"Bunların yanında hiçbir zaman başkanımıza da laf ettirmedik. Ama aynı tavırla karşılaşamadık tabii. Buna rağmen hep, bıçak kemiğe dayanana kadar da bu tavırımızı devam ettireceğiz dedik. Cuma günü artık 'bıçak kemiğe dayandı' dedik. İhanet sözü kırmızı çizgi oldu."

'O nokta artık benim için kırmızı çizgi oldu'

"Yanlış aday dersiniz, beceremez dersiniz, layık değil dersiniz ama ihanet ediyor diyemezsiniz. O nokta artık benim için kırmızı çizgi oldu. İhanetle suçlama noktasına gelmelerine rağmen yine de belli bir saygı çerçevesinde cevap verdik."

"Kapalı kapılar arkasında, üyeler önünde çok büyük, çok ayıp laflar ettiler, medya önünde ise tam tersini konuştular. Ben de onlara artık cevaplarını verince de dayanamadılar, kapalı kapılar ardındaki düşüncelerini sonunda basına da yansıttılar. Çok da iyi oldu."



"Biz her zaman düşünerek açıklama yapıyoruz. O anki heyecan ve sinirle, adrenalinle değil. Bazı şeylerin adreslenmesi ve ortaya çıkartılması gerekiyordu. Kapalı kapılar arkasında üyelere söylenenlerin, kamuoyu önünde de söylenmesi gerektiğini düşünüyordum."

"Herkes herkesin gerçek yüzünü görsün. Samimiyet çok çok önemli. Biz her yerde ve her şartta aynı düşünceleri tutarlı olarak belirtiyoruz. Ne söylüyorsan her yerde doğruyu söyleyeceksin. Açık ve net konuşuyorum, ben saygıda da kusur etmiyorum."

"Tabii ayrıca bugünkü açıklamalara baktığım zaman da başkanımızın nasıl hitap ettiğini, konuştuğunu bilen biri olarak bunun başkanımızın sözlerinin olmadığını, kimler tarafından ortaya sürüldüğünü de çok iyi biliyorum."

'Ben hazırım'

"Buradan daha önce bir çok kez yaptığım çağrıyı da yeniliyorum; İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz TV'de iki medeni insan olarak her türlü değerlendirmemizi, varsa suçlamamızı karşılıklı olarak, herkesin önünde yapalım. Ben hazırım!"