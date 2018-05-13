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Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, John Boye, Henrı Gregoıre Saıvet, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Robson De Souza, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Berkan Emir, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Barış Başdaş, Welınton Souza Sılva, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Yiğit Arslan

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