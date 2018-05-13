Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, John Boye, Henrı Gregoıre Saıvet, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Robson De Souza, Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Berkan Emir, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Barış Başdaş, Welınton Souza Sılva, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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