﻿
İşte Osmanlıspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

293 Okunma

İşte Osmanlıspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Osmanlıspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Luız Carlos Martıns Moreıra, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer

Teknik Direktör: İrfan Buz

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Necip Uysal, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken, Serkan Çınar

﻿

Osmanlıspor 2 - Beşiktaş 3
2
Hürriyet'in Futbol Masasında bu hafta
11
Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
2
Süper Lig'e tutunma mücadelesi
Beşiktaş 2 - Kayserispor 0
Beşiktaş - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿