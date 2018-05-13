İşte Osmanlıspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Osmanlıspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Luız Carlos Martıns Moreıra, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Necip Uysal, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken, Serkan Çınar
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