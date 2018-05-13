Bursaspor 1 - Trabzonspor 3
Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Behich, Ertuğrul Ersoy, William Troost-ekong (83' John Bostock), Onur Atasayar (46' Ricardo Faty), Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Emre Taşdemir (42' Sinan Bakış), Abdullahi Shehu, Moussa Sow
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Jan Durica, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Ogenyi Onazi (90' Hüseyin Türkmen), Matus Bero, Yusuf Yazıcı (88' Batuhan Artarslan), Dame N'doye, Olcay Şahan (79' Jose Sosa), Abdülkadir Ömür
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Emre Malok
Goller: DK 7: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 20: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 39: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 43: Moussa Sow (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 32: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 33: Abdullahi Shehu (Bursaspor), DK 70: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 74: Ricardo Faty (Bursaspor), DK 86: Matus Bero (Trabzonspor)
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