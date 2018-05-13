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Bursaspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
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BURSASPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bursaspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Harun Tekin, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Pablo Martın Batalla, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, William Paul Ekong, Moussa Sow

Teknik Direktör:

Trabzonspor: Jan Durıca, Olcay Şahan, Dame N'doye, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Emre Malok

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