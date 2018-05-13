Bursaspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Harun Tekin, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Pablo Martın Batalla, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, William Paul Ekong, Moussa Sow
Teknik Direktör:
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Trabzonspor: Jan Durıca, Olcay Şahan, Dame N'doye, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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