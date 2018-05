Murat Cavcav küme düşmeyi normal karşıladı...

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, ASpor canlı yayınında takımın küme düşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dün kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından 29 yıl aralıksız süren Süper Lig yolculuğu sona eren Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav açıklamalarda bulundu. Cavcav'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kim ister ki böyle bir camianın küme düşmesini. Babamın adının verildiği sezonda takımın bu duruma düşmesi en başta beni üzüyor. Ama Gençlerbirliği büyük bir camia. Birlik beraberlik içerisinde bu takımı düştüğü gibi çıkarmasını da biliriz. Bunlar futbolda olan doğal şeyler. Seneye Allah kısmet ederse bu takımı Süper Lig’e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.

Kulübün son dönemde bazı maddi sıkıntılar yaşadığı iddialarıyla da ilgili konuşan Cavcav şunları söyledi:

"Bu durum da her kulübün başına gelebilecek doğal şeyler. Bu sezon ortasında 5 transfer yaptık. Ama şu anda yine kimseye ihtiyacımız yok. Bu takım küme düştüyse bu bir kişinin değil, hepimizin hatalarından kaynaklıdır. Arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz ve durumu masaya yatıracağız. Daha her şey çok sıcak. Net bir karar vermedik ama yarından itibaren bir yol haritası çizeceğiz. Biz Gençlerbirliği’ni candan sevdik. Bu kulüp benim herşeyim. Sağlığım el verdiği sürece bu takımın yanında olacağım. Bu benim yapmam gereken en büyük vazife. Takımı bırakacağımız haberleri de uydurmadır. Bir gün değil, her gün Gençlerbirlikliyiz."

Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat’la devam edip etmeyecekleri dair soruya cevap vermekten kaçınırken program moderatörü Aykut İnce'nin, "Babanızın son günlerinde takımla ilgili aranızda geçen son konuşmayı hatırlıyor musunuz sorusuna ise, "Bu kulüp İlhan Cavcav’la bütünleşmiş bir kulüp. Babam bana hep, 'Oğlum aman dikkat et, bu bizim kulübümüz. Ne yapılması gerekiyorsa yap' diye öğüt vermiştir dedi.