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Atiker Konyaspor 1 - Göztepe 1
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ATİKER KONYASPOR 1 - GÖZTEPE 1

Atiker Konyaspor 1 - Göztepe 1

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Atiker Konyaspor ile Göztepe Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Atiker Konyaspor 1 - Göztepe 1

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Atiker Konyaspor ile Göztepe Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Moryke Fofana (63' Adis Jahovic), Deni Milosevic, Wilfred Moke (46' Orkan Çınar), Samuel Eto'o (85' Mustapha Yatabare)

Teknik Direktör:

Göztepe: Beto, Wallace Reis, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Andre Poko, Selçuk Şahin (85' Axel N'gando), Andre Castro, Tayfur Bingöl, Nabil Ghilas (81' Yoan Gouffran), Halil Akbunar (90' Rajko Rotman), Demba Ba

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir, Alper Çetin

Goller: DK 56: Demba Ba (Göztepe), DK 75: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Selçuk Şahin (Göztepe), DK 45: Demba Ba (Göztepe), DK 58: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 58: Halil Akbunar (Göztepe), DK 64: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), DK 89: Andre Poko (Göztepe), DK 90: Beto (Göztepe)

Kırmızı Kart: DK 89: Andre Poko (Göztepe)

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