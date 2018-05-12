Galatasaray 2 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Galatasaray ile Evkur Y.Malatyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Martin Linnes, Jason Denayer, Ryan Donk (90' Ozan Muhammed Kabak), Fernando Reges (83' Selçuk İnan), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş (69' Yasin Öztekin), Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina (25' Matheus Doria), Issam Chebake, Adem Büyük, Eren Tozlu (73' Mustafa Eskihellaç), Sadio Diallo (46' Murat Yıldırım), Aytaç Kara, Azubuike Godson, Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat
Goller: DK 1: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 12: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 8: Sadio Diallo (Evkur Y.Malatyaspor), DK 56: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor), DK 61: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 61: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 68: Matheus Doria (Evkur Y.Malatyaspor), DK 86: Mustafa Eskihellaç (Evkur Y.Malatyaspor)
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