﻿
Galatasaray 2 - Evkur Y.Malatyaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY 2 - EVKUR Y.MALATYASPOR 0

Galatasaray 2 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Galatasaray ile Evkur Y.Malatyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

304 Okunma

Galatasaray 2 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Galatasaray ile Evkur Y.Malatyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Martin Linnes, Jason Denayer, Ryan Donk (90' Ozan Muhammed Kabak), Fernando Reges (83' Selçuk İnan), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş (69' Yasin Öztekin), Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina (25' Matheus Doria), Issam Chebake, Adem Büyük, Eren Tozlu (73' Mustafa Eskihellaç), Sadio Diallo (46' Murat Yıldırım), Aytaç Kara, Azubuike Godson, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat

Goller: DK 1: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 12: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 8: Sadio Diallo (Evkur Y.Malatyaspor), DK 56: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor), DK 61: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 61: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 68: Matheus Doria (Evkur Y.Malatyaspor), DK 86: Mustafa Eskihellaç (Evkur Y.Malatyaspor)

﻿

Galatasaray - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
11
Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
Göztepe 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Göztepe - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
Akhisar Bel. 1 - Galatasaray 2
Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿