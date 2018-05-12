Gençlerbirliği'nde küme düşme üzüntüsü!

Süper Lig'in gediklisi Gençlerbirliği, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen kırmızı-siyahlıların, ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile anlaşan başkent ekibi, bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşandı.

Deplasmanda tek galibiyet alabildi

Gençlerbirliği, bu sezon deplasmanlarda çok kötü bir grafik sergiledi.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve sezon içinde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalama başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, deplasmanlardaki kötü performansıyla dikkati çekti.

Sezon içerisinde düşme hattından bir türlü kurtulmayı başaramayan başkent ekibi, deplasmanda sadece 1 galibiyet alabildi.

Süper Lig'de tek deplasman galibiyetini 18. haftada, ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Kardemir Karabükspor'a karşı elde etti.

29 yıl sonra düştü

Gençlerbirliği, Süper Lig'e 29 yıl aranın ardından veda etti.

Bir alt ligde en son 1988-1989 sezonunda mücadele eden Ankara temsilcisi, o tarihten itibaren aralıksız Süper Lig'de yer alma başarısı göstermişti.

Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren kesintisiz yer alan Gençlerbirliği, son hafta yıkılma kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı Bursaspor maçıyla İlhan Cavcav Sezonu'nu tamamlayacak.