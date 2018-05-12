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Gençlerbirliği'nde küme düşme üzüntüsü!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KÜME DÜŞME ÜZÜNTÜSÜ!

Gençlerbirliği'nde küme düşme üzüntüsü!

Süper Lig'in gediklisi Gençlerbirliği, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

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Süper Lig'in gediklisi Gençlerbirliği, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen kırmızı-siyahlıların, ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile anlaşan başkent ekibi, bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşandı.

Deplasmanda tek galibiyet alabildi

Gençlerbirliği, bu sezon deplasmanlarda çok kötü bir grafik sergiledi.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve sezon içinde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalama başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, deplasmanlardaki kötü performansıyla dikkati çekti.

Sezon içerisinde düşme hattından bir türlü kurtulmayı başaramayan başkent ekibi, deplasmanda sadece 1 galibiyet alabildi.

Süper Lig'de tek deplasman galibiyetini 18. haftada, ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Kardemir Karabükspor'a karşı elde etti.

29 yıl sonra düştü

Gençlerbirliği, Süper Lig'e 29 yıl aranın ardından veda etti.

Bir alt ligde en son 1988-1989 sezonunda mücadele eden Ankara temsilcisi, o tarihten itibaren aralıksız Süper Lig'de yer alma başarısı göstermişti.

Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren kesintisiz yer alan Gençlerbirliği, son hafta yıkılma kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı Bursaspor maçıyla İlhan Cavcav Sezonu'nu tamamlayacak.

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2
Aga
12 Mayıs 201820:19
Malasef yillarin istikrar abidesi turk futbolna onlarca yildiz yetistiren takim dusuruldu dusuruldu diyorum neden rahmetli İlhan baskan olmeden once kulubun kasasinda 70 milyon civarinda parasi vardi kulubun borcu yoktu turkiyede borcsuz tek takimdi oglu murat futboldan anlayan birisi degil ancak takimin kasasindaki para onun ilgilendigi tek seydi takimin dusmesinden ziyade o parani belli bir kisminin adres degistirmesi gerekiyodu vede adres degistirdi vede takm kume dustu İlhan abi mezardan ciksa ilk dovecegi kisi oglu Murat olurdu yazillar olsu Genlerbirligini dusurenlere Ankaraguclu olarak uzgunum .
1
hakan
12 Mayıs 201819:50
takım küme düştü ümit özat gitti pek takımın küme düşmesinde payı olan başarısızlıkta pay sahibi olan kulüp menajeri de gidecek mi? izleme komitesinde görev yapıp getirilen yetersiz yabancı futbolcularıda pay sahibi olan sürekli gülen orda olmayı haketmeyen de gidecek mi?
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