Ümit Özat'tan küme düşme sonrası ilk açıklama...

Süper Lig'in gediklisi Gençlerbirliği, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen ve ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Başkent ekibinin teknik direktörü Ümit Özat, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Özat şunları söyledi:

"Ümit Özat: Vicdanım rahat, buradan ders çıkarmak lazım. Gönül isterdi ki Pogba’nın 85. dakikada üstüne koşanlar bugün Ahmet’in de üzerine koşsunlar. Kendisi takım kaptanıydı. Böyle sorumsuzluk olmaz. Bugün geldiğimiz noktada ince bir çizgideyiz. Bu kulüp Cavcav ailesinin kulübü. Yaşananlardan ders çıkarmalı. Gönlüm kalbim bu kulüpten yana. Bir maç kaldı, kaçıp gidecek durum yok. Ama çok yorulduk yıprandık. Oğlumun mesajı var geçen hafta 14 haftadır seni görmüyoruz bu yaşta kendini getirdiğin hale bak. Ama ben bu kulüp için her şeyi yaparım. Lig bittikten sonra biraz dinlenip ailemle vakit geçireceğim sonrasına bakarım.

14 haftada İzin yapmadım, kazanırken de İzin yapmadım kaybederken de yapmadım. Kanepede yattım. Rahmetli öldükten sonra 3-5 tane kendini bilmezin kulübü ele geçirme çalışmaları devam ediyordu. Bir kasadaki çürük elma diğer elmalara da zarar veriyor. Diyorlar ki İlhan Cavcav sezonunda rahmetlinin kemikleri sızlıyor. Nereden biliyorsunuz? Mezarına mı girdiniz?"