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Ümit Özat'tan küme düşme sonrası ilk açıklama...
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ÜMİT ÖZAT'TAN KÜME DÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA...

Süper Lig'in gediklisi Gençlerbirliği, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

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Süper Lig'in gediklisi Gençlerbirliği, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen ve ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Başkent ekibinin teknik direktörü Ümit Özat, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Özat şunları söyledi:

"Ümit Özat: Vicdanım rahat, buradan ders çıkarmak lazım. Gönül isterdi ki Pogba’nın 85. dakikada üstüne koşanlar bugün Ahmet’in de üzerine koşsunlar. Kendisi takım kaptanıydı. Böyle sorumsuzluk olmaz. Bugün geldiğimiz noktada ince bir çizgideyiz. Bu kulüp Cavcav ailesinin kulübü. Yaşananlardan ders çıkarmalı. Gönlüm kalbim bu kulüpten yana. Bir maç kaldı, kaçıp gidecek durum yok. Ama çok yorulduk yıprandık. Oğlumun mesajı var geçen hafta 14 haftadır seni görmüyoruz bu yaşta kendini getirdiğin hale bak. Ama ben bu kulüp için her şeyi yaparım. Lig bittikten sonra biraz dinlenip ailemle vakit geçireceğim sonrasına bakarım. 

14 haftada İzin yapmadım, kazanırken de İzin yapmadım kaybederken de yapmadım. Kanepede yattım. Rahmetli öldükten sonra 3-5 tane kendini bilmezin kulübü ele geçirme çalışmaları devam ediyordu. Bir kasadaki çürük elma diğer elmalara da zarar veriyor. Diyorlar ki İlhan Cavcav sezonunda rahmetlinin kemikleri sızlıyor. Nereden biliyorsunuz? Mezarına mı girdiniz?" 

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11
mert
12 Mayıs 201823:28
Pogba sakatlandığı için maçın bitimine beş dakika kala üzerine yürüyüp saldıran Ahmet'in bu maçta kırmızı kart görmesi tam bir ironi. Takım arkadaşlığı yok ama şov var. Ümit Özat değil başkası olsa yine düşerdi bu takım. Takım dedim ama esas sorun ortada takım ruhu olmaması. Biz sadece Ümit Özat'a Murat Cavcav'a kafayı takarsak gerçek durumu gözden kaçırırız. İlhan Cavcav'ın son yıllarından beri bu klüp sorunlu. Daha önce düşmediyse şansına düşmedi. Artık camianın bütün kadrolar, yönetimiz, oyuncuların baştan silkelenmesi gerekiyor
10
Şakir
12 Mayıs 201822:12
"Gençlerbirliği Cavcav ailesinin takımı" imiş. Yakında kimin takımı olduğunu görürsün. Birader bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Biraz az konuş, kitap oku. Önce de dernekler kanunu oku. Kendine güldürme !
9
gençlerli
12 Mayıs 201822:07
Onda suç yok,,yüzlerce defa dedim,transferi şu adama bırakmayın,,oyuncular iyi olsaydı kötü teknik direktörlüğüne rağmen ligde kalırdık,,ibrahim üzülmezin aldırdıklarıyla 8. olmuştuk,ilhan cavcav olsaydı kesinlikle transferi bu adama bırakmazdı,süper ligi amatör lig zannediyor,,gerçi bu oyuncular amatörde bile oynayamaz...kaleci iyi insan ama oda dahil ,bütün takım yenilenmeli..
8
Şakir
12 Mayıs 201821:57
Muhalefet düşürmüş takımı ! Bu çöp transferleri (Sessegnon hariç) onlar mı yaptı ? Maç kadrolarını onlar mı yaptı ? Maç taktiğini onlar mı verdi ? Pes vallahi, bu kadarı da çok fazla ! Sen hiç özür dilemesini bilmez misin ? Bütün düşürdüğün diğer takımları da oradaki muhalefet mi düşürdü ?
7
GB
12 Mayıs 201821:12
Vicdanın mı rahat ? Çöp transferler yaptırarak hem takımı düşürdün hem kasayı kuruttun. Ne vicdan varmış sende be birader !
6
Aytun
12 Mayıs 201820:37
Hiçmiş yüzün kızarmıyor hiçim gurur yok yazıklar olsun dalgamı geçiyorsun rahmetlinin kemikleri sızlıyor nerden biliyorsunuz derken görevini yerine getirdin kulübü düşürdün. 30 yılın en başarılı takımı yaptın gençler birliğinin içine girmiş kansersin sen siktirol git
5
Taşra
12 Mayıs 201820:30
Sende taraftar da yok nasıl olacak.Sen de bizim buramıza geldin.Bu adamları kendin harcadın.LÜTFEN FUTBOLDAN UZAK DUR. KAPİŞ.
4
hakan
12 Mayıs 201819:50
takım küme düştü ümit özat gitti pek takımın küme düşmesinde payı olan başarısızlıkta pay sahibi olan kulüp menajeri de gidecek mi? izleme komitesinde görev yapıp getirilen yetersiz yabancı futbolcularıda pay sahibi olan sürekli gülen orda olmayı haketmeyen de gidecek mi?
3
orhan
12 Mayıs 201819:49
Hadi oradan, vicdanı rahatmış. Takımı Sarı Çizmeli düşürdü tabii. Nütün suç kendini teknik direktör sanan zat-ı aliniz ve yine kendini kulüp başkanı olduğunu düşünen oğul Cavcav'da. Suçun daha büyüğü ise rahmetlide. Takımı oğluna devrettiği için. En büyük korkum ise, Murat Cavcav'ın başkanlığını bir şekilde devam ettirmesi ve yolam Özat'la devam edeceğim demesi. İşte o zaman yolumuz 2.lig olur. Dilerim her ikiniz de hak ettiğinize kavuşursunuz.
2
ARAS YILIK
12 Mayıs 201819:47
ZAMANINDA ŞENOL GÜNEŞE ORAYA BURAYA LAF YETİŞTİRMEKLE UĞRAŞACAGINA İŞİNE BAKSAYDIN BU TAKIM KÜMEYE DÜŞMEZDİ BİRDE DOMBİLİ ŞU DİPLOMAMI YIRTARIM DİYORDUN HADİ BAKALIM YIRT GÖRELİM ADAMLIĞINI SU KURNAZI SENİ
1
Taşra
12 Mayıs 201819:36
Diplomayı yırtsana. Nasıl bir insansın bu ne pişkinlik? Koca sezonu Ahmet'e yıkacaksın kendi aklınca köylü kurnazı. Cidden soruyorum: Konuşmadan önce düşünüyor musun.? "Leş kargası"denen hayvan sana ne anımsatıyor? Ama suç sende değil.Seni Türk futbolunda teknik direktör yapanlarda. SAHİ SENİ KİM TEKNİK DİREKTÖR YAPTI İSE SANA KİM DİPLOMA VERDİ İSE ONLARIN AYIBISIN. SEN SADECE TÜRK FUTBOLUNUN İBRETLİK AYIBISIN Kİ BUNUN KÜME DÜŞMEKLE İLGİSİ YOK. SANA BUNDAN BÜYÜK ... OLMAZ. ÇAP YOKSUNU.
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