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Galatasaray - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
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GALATASARAY - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Galatasaray ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Galatasaray ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza, Abdoulaye Sadıo Dıallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat

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