Galatasaray - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Galatasaray ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza, Abdoulaye Sadıo Dıallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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