İşte Atiker Konyaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Samuel Eto O Fıls, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Selçuk Şahin, Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Demba Ba, Wallace Reıs Da Sılva, Mılos Kosanovıc, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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