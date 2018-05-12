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İşte Atiker Konyaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Atiker Konyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Atiker Konyaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Samuel Eto O Fıls, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Göztepe: Selçuk Şahin, Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Demba Ba, Wallace Reıs Da Sılva, Mılos Kosanovıc, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir, Alper Çetin

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Atiker Konyaspor 1 - Göztepe 1
11
Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
2
Süper Lig'e tutunma mücadelesi
Göztepe 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Göztepe - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
K Karabükspor 0 - Atiker Konyaspor 1
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