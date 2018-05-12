İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'ni küme düşürdüler!

Kasımpaşa 3 - Gençlerbirliği 1
Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, David Pavelka, Bernard Mensah (37' Kenneth Omeruo), Ahmed Ildiz, İlhan Depe (68' Samuel Eduok), Trezeguet (86' Hasan Bilal), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Aydın Karabulut (46' Kamal Issah), Murat Duruer, Marko Milinkovic, Zeki Yavru (59' Rahmetullah Berişbek), Petar Skuletic (46' Elvis Manu)
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey, Burak Şeker
Goller: DK 39: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 49: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 64: Elvis Manu (Gençlerbirliği), DK 89: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 24: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 69: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 79: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 84: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 89: Syarhey Palitsevich (Gençlerbirliği), DK 90: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)
Kırmızı Kart: DK 36: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
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