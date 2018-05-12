İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'ni küme düşürdüler!

Site Yorumları

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4 Şakir 12 Mayıs 201822:01 Bu sene düşmesek önümüzdeki sene mutlaka düşerdik. Bu beceriksizlere "İlhan Cavcav sezonu"nda düşürmek belki ağır gelebilir. Hiç ümidim yok ya...

3 Barca 12 Mayıs 201819:05 Genclerbirligi spor kulübünun baskanlik koltugununda oturan şahıs sende zerre kadar utanma duygusu varsa istifa edersin lakin bu olmadığı için o koltugu işgale devam edersin hadi bunuda bir tarafa bırakın bu şahıs hangi yüzle tekrar başkan adayı oluyor kongrede ne diyecek acaba bu şahıs bu düşünce tarzıyla takımı amatör kümeye düşürür

2 Abdurrahman Kirmizi 12 Mayıs 201818:20 Gecen seneden beri burada yirtiniyoruz.Taraftar konusur diye ciddiye almadilar.Halbuki yanibaslarindaydik.Simdi ben bu yonetimin basi ile bu isin 1. ligde dahi birsey yapabilecegini sanmiyorum. Mirasyedi damgasini yiyenler bu isi Super ligde kiviramadiysa 1. ligde hic sansi yok.Mesut Bakkali gonedrip Umit Ozati geri getirdikten sonra verdigi kararla iftihar edenlere guvenimiz yok. Bu kulupten lutfen serefinizle cekin gidin.Verdiginiz hasarin tamiri en az 5 sene alacak.Birakin yaralari sarabilecek insanlar bu isin basina gecsin.