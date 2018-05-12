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İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'ni küme düşürdüler!
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İLHAN CAVCAV SEZONUNDA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ KÜME DÜŞÜRDÜLER!

İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'ni küme düşürdüler!

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

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Kasımpaşa 3 - Gençlerbirliği 1

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, David Pavelka, Bernard Mensah (37' Kenneth Omeruo), Ahmed Ildiz, İlhan Depe (68' Samuel Eduok), Trezeguet (86' Hasan Bilal), Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Aydın Karabulut (46' Kamal Issah), Murat Duruer, Marko Milinkovic, Zeki Yavru (59' Rahmetullah Berişbek), Petar Skuletic (46' Elvis Manu)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey, Burak Şeker

Goller: DK 39: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 49: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 64: Elvis Manu (Gençlerbirliği), DK 89: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 24: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 69: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 79: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 84: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 89: Syarhey Palitsevich (Gençlerbirliği), DK 90: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: DK 36: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
 

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4
Şakir
12 Mayıs 201822:01
Bu sene düşmesek önümüzdeki sene mutlaka düşerdik. Bu beceriksizlere "İlhan Cavcav sezonu"nda düşürmek belki ağır gelebilir. Hiç ümidim yok ya...
3
Barca
12 Mayıs 201819:05
Genclerbirligi spor kulübünun baskanlik koltugununda oturan şahıs sende zerre kadar utanma duygusu varsa istifa edersin lakin bu olmadığı için o koltugu işgale devam edersin hadi bunuda bir tarafa bırakın bu şahıs hangi yüzle tekrar başkan adayı oluyor kongrede ne diyecek acaba bu şahıs bu düşünce tarzıyla takımı amatör kümeye düşürür
2
Abdurrahman Kirmizi
12 Mayıs 201818:20
Gecen seneden beri burada yirtiniyoruz.Taraftar konusur diye ciddiye almadilar.Halbuki yanibaslarindaydik.Simdi ben bu yonetimin basi ile bu isin 1. ligde dahi birsey yapabilecegini sanmiyorum. Mirasyedi damgasini yiyenler bu isi Super ligde kiviramadiysa 1. ligde hic sansi yok.Mesut Bakkali gonedrip Umit Ozati geri getirdikten sonra verdigi kararla iftihar edenlere guvenimiz yok. Bu kulupten lutfen serefinizle cekin gidin.Verdiginiz hasarin tamiri en az 5 sene alacak.Birakin yaralari sarabilecek insanlar bu isin basina gecsin.
1
Ihtiyar keçi
12 Mayıs 201818:02
Sezon başından beri bütün ikazlara kulak tıkadıniz oysa ki herkes bu takımın iyiliği için ikazda bulunuyordu.Şimdi herkesden özür dileyin,hesap verin ve defolup gidin.
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