Özat hala primler arttırılsaydı diyor...

Antalyaspor maçının ardından istifa kararı aldığı hatırlatılması üzerine Özat, "Zaman zaman öyle fevri kararlar verilebiliyor. İki maç var ve başkanla konuştuğumuzda da iki maçta da kalmamı istedi. Dün Antalyaspor'un aldığı mağlubiyetten sonra insan kahroluyor. Geçen hafta yenseydik bugün alacağımız galibiyet Antayaspor'un üstüne çıkmamızı sağlayacaktı. Ben son 7 maç kala da ligde kalmak için paket primin kulüp için daha önemli olacağını yönetime ve oyunculara ifade etmiştim. Çıkmadık candan tabii ki ümit kesilmez. Hayatta insanların bazı sevdikleri fişi bağlı yaşıyor ve ölmesin diye bekliyorlar. Umarım oyuncular sahada gereken fedarkarlığı yaparlar." ifadelerini kullandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.