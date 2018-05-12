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Özat hala primler arttırılsaydı diyor...
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ÖZAT HALA PRİMLER ARTTIRILSAYDI DİYOR...

Özat hala primler arttırılsaydı diyor...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Kasımpaşa maçı öncesi beIN Sports'a konuştu.

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Antalyaspor maçının ardından istifa kararı aldığı hatırlatılması üzerine Özat, "Zaman zaman öyle fevri kararlar verilebiliyor. İki maç var ve başkanla konuştuğumuzda da iki maçta da kalmamı istedi. Dün Antalyaspor'un aldığı mağlubiyetten sonra insan kahroluyor. Geçen hafta yenseydik bugün alacağımız galibiyet Antayaspor'un üstüne çıkmamızı sağlayacaktı. Ben son 7 maç kala da ligde kalmak için paket primin kulüp için daha önemli olacağını yönetime ve oyunculara ifade etmiştim. Çıkmadık candan tabii ki ümit kesilmez. Hayatta insanların bazı sevdikleri fişi bağlı yaşıyor ve ölmesin diye bekliyorlar. Umarım oyuncular sahada gereken fedarkarlığı yaparlar." ifadelerini kullandı.
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