İşte Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Syam Habıb Ben Youssef, Ahmed Ildız, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aydın Karabulut, Marko Mılınkovıc, Luccas Claro Dos Santos, Murat Duruer, Petar Skuletıc, Zeki Yavru, Stephane Sessegnon
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey, Burak Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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