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İşte Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Syam Habıb Ben Youssef, Ahmed Ildız, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aydın Karabulut, Marko Mılınkovıc, Luccas Claro Dos Santos, Murat Duruer, Petar Skuletıc, Zeki Yavru, Stephane Sessegnon

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey, Burak Şeker

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