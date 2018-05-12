Ali Koç yönetime meydan okudu

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Ali Koç, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği 'Kalpler Beraber' toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

20 yılda sanki ilk defa aday olunuyormuş gibi! Bu seneye kadar alt yapıdan hangi futbolcu çıktı ki! Pilot takım lazım diyoruz... Artık projeler hayata geçirilsin ve kazanan Fenerbahçe olsun

Bugüne kadar sabrettim ama bu akşam farklı yüzümüzü göstereceğiz... Hem projelerimizi hem de iddialara karşılık vereceğim

Bizim hiç bir zaman olmayan projemiz yok! Bizim amacımız yeniden camiayı canlandırmak ve şahlandırmak...

Bana bir sürü yakıştırmalar oldu. "Sponsor olmuyor, cimridir" iftiraları ile karşı karşıya kaldım. Bu konulara girmek beni üzüyor ama mütevazimizi yanlış anlıyorlar

Buradan yönetime sesleniyorum. 3 Temmuz'dan itibaren açalım defterleri bakalım kulübe kim ne kadar vermiş beraber inceleyelim...

Mali sıkıntılarımız var. Gelirimizin giderimizden fazla olması lazım. 4 Haziran itibari ile kulübün kasasına karşılıksız olarak ciddi bir katkı yapacağız

Bunu da küçümsemeye başladılar. 'Beyaz atlı prens' demiş bana. Bu lakabı 'FETÖ'cü, terör örgütü' yerine yeğlerim!

Siz gerçekten hesap kitap nedir bilmiyorsunuz. Mali olarak toplantıda sunduklarını bir değil. Rakamları gerçekçi konuşun!

Çok önemli sponsorluk anlaşmamız hazır ve bugünden daha fazla olacağını garanti ederim. Sadece futbol branşında değil, diğer branşlarımızda da anlaşmalarımız hazır diyebiliriz...

Bana söz verin ki kombineler çıktığı ilk haftada dünyaya göstereceğiz hepsini tüketebileceğimizi... Sizden söz istiyorum. Her sene kulübümüze 10 bin üye kazandıracağız

Ben her zaman diyorum. Fenerbahçe başkanını Fenerbahçeliler seçmelidir. Bizim hiçbir zaman Fenerbahçe aşkımızdan şüphe etmeyin.

Giderlerimizi indirmeliyiz. Açıklarımızı borçla kapatıyoruz. Borçlarımızı yeniden yapılandırmalıyız. Biz bir spor kulübüyüz. Arazilerimiz borçları karşılıyorsa neden onları satmıyoruz... Futbol anlayışımızı değiştirmemiz lazım

Direksiyondaki teknik direktörü sürekli değiştiren, acele transferleri, kariyerinin son noktasına gelmiş oyuncu alımını yapan zihniyeti değiştireceğiz. Gereksiz ego yüzünden yapılan hataları ortadan kaldıracağız.

En önemli değişiklik scouting konusunda olacak. Bu hem en yetkin oyuncu yetiştirmek de hem de mali yapıyı düzeltmeye yarar sağlayacak...

