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Antalyaspor 0 - M.Başakşehir 2
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ANTALYASPOR 0 - M.BAŞAKŞEHİR 2

Antalyaspor 0 - M.Başakşehir 2

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Antalyaspor ile M.Başakşehir Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-0 kazandı.

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Antalyaspor 0 - M.Başakşehir 2

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Antalyaspor ile M.Başakşehir Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-0 kazandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, William Vainqueur, Maicon Marques (77' Danilo Campos), Yekta Kurtuluş, Emre Güral (66' Deniz Kadah), Milan Jevtovic (86' Harun Alpsoy), Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia, Emre Belözoğlu (77' Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir (90' Joseph Attamah), Edin Visca, Rijad Bajic (72' Stefano Napoleoni), Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Bahattin Şimşek

Goller: DK 30: Rijad Bajic (M.Başakşehir), DK 76: Edin Visca (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 49: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 64: Maicon Marques (Antalyaspor)

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