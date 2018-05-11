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Antalyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANTALYASPOR - M.BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Antalyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 33. haftasında Antalyaspor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 33. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Nazım Sangare, Maıcon Marques Bıtencourt, Yekta Kurtuluş, Wıllıam Vaınqueur, Ruud Jorge Boffın, Mılan Jevtovıc, Ondrej Celustka, Souleymane Doukara, Emre Güral

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Rıad Bajıc, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Bahattin Şimşek

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