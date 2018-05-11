Şampiyon takımın şampiyon taraftarları...

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ŞAMPİYON TAKIMIN ŞAMPİYON TARAFTARLARI...

Şampiyon Ankaragücü'nün Şampiyon tribünleri Gecekondu, Klasspor TV'nin konuğu oldu...

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Gecekondu tribün lideri Ali İmdat, Ankaragücü’nün şampiyonluğunu değerlendirdi.

Adana Demirspor karşılaşması öncesinde Süper Lige çıkmayı garantileyen Ankaragücü taraftarları, karşılaşma öncesi Çukur’da buluştu. Ömrünü Ankaragücü’ne adayan Gecekondu tribün lideri Ali İmdat ile Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, çok özel bir röportaja imza attı.

Klasspor mikrofonlarına konuşan Ali İmdat “Manisa’da şampiyonluğu kutladık ama asıl şampiyonluğu bugün burada kutlamayı düşündük. Ve bugün bu takıma gönül vermiş arkadaşlar ve dostlarla sloganımız vardı; ‘siz asfaltta oynasanız taraftarınız sizi kaldırımda destekler’ diyen taraftarın hepsi burada. Bu taraftar olmasaydı belki bu durumlara gelemezdik. Köy kasaba demeden bu kadar insanın çok büyük emeği var. Herkesin emeği var” dedi.

Gecekondu tribünü bitecek dediler ama…

‘Süper Lig’e çıkmayı umuyor muydunuz?’ sorusu üzerine; “Ben bu seneyi bekliyordum. Takım sıkıntılı günler geçirdiğinde taraftarın azalacağı, gecekondu tribünün biteceği defalarca söylendi. Çok zor günler geçirdik. Kalabalık grup olmamıza rağmen kimse kapımızı çalmadı. Son zamanlara doğru bir kaç kişi kapımızı çalmaya başladı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Genel yönetimlerden bizim kapımızı çalan yok. Onlara sesleniyorum. Artık farkımıza varılsın. Bizde bir kitleyiz artık bize bakılsın. Seneye zor süreçler başlayacak. Her deplasmana yine aynı düzende gidersek o zaman bizde büyük maçlarda ‘burası köy, kasaba’ diye 50 kişi bağıracağımıza her yeri doldurursak o zaman bu işi başarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

 

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