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Şampiyon taraftarlarla çok özel röportaj
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ŞAMPİYON TARAFTARLARLA ÇOK ÖZEL RÖPORTAJ

Adana Demirspor maçı öncesi Ankaragücü taraftarına mikrofonları uzattık....

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Şampiyon Ankaragücü'nün şampiyon taraftarları ile yaptığımız çok özel röportajlarlar saat:20:00'da Klasspor TV ekranlarında olacak.

20:00'da yayını sayfamızdan

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