Şampiyon taraftarlarla çok özel röportaj

Şampiyon Ankaragücü'nün şampiyon taraftarları ile yaptığımız çok özel röportajlarlar saat:20:00'da Klasspor TV ekranlarında olacak.
20:00'da yayını sayfamızdan
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