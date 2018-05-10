Daha batmadan Uğur gemiyi terk etti!

Site Yorumları

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5 GB 10 Mayıs 201818:50 Takıma ihanet eden sadece Uğur mu ? Sadece futbolcular mı ? 100 bin liralık futbolcuya 1 milyon ödeyen başkan günahsız mı ? Eş, dost ,ahbap çocuklarını kulübe dolduran hoca suçsuz mu ? Dikkati dağıtmayalım diye söylüyorum !

4 F.Kaya 10 Mayıs 201816:36 Ahlaksiz. Stadda 5 -6 yildir ettigim tum kufurlerin en az yuzde 80 i senin hatalarinadir!!!

3 Mustafa 10 Mayıs 201816:31 Her maç ya uğurun ya da ahmet oğuzun bir hatasından gol yedik zaten.

2 nöri gantar 10 Mayıs 201816:19 def olsun.beş para etmez,şişko keko gibi.