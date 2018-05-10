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Daha batmadan Uğur gemiyi terk etti!
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DAHA BATMADAN UĞUR GEMİYİ TERK ETTİ!

Daha batmadan Uğur gemiyi terk etti!

Ligde kalması tesadüflere bakan Gençlerbirliği'nde ilk ayrılan takım kaptanı Uğur Çiftçi oldu...

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Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve Kırmızı siyahlı takımla sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'la prensip anlaşmasına vardı. 

Sezon başında sözleşmesinin uzatılmasına yanaşmayan, son dönemde de kadro dışı kalan takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin bir çok kulüple uzun zamandır görüştüğü biliniyordu. 

 
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5
GB
10 Mayıs 201818:50
Takıma ihanet eden sadece Uğur mu ? Sadece futbolcular mı ? 100 bin liralık futbolcuya 1 milyon ödeyen başkan günahsız mı ? Eş, dost ,ahbap çocuklarını kulübe dolduran hoca suçsuz mu ? Dikkati dağıtmayalım diye söylüyorum !
4
F.Kaya
10 Mayıs 201816:36
Ahlaksiz. Stadda 5 -6 yildir ettigim tum kufurlerin en az yuzde 80 i senin hatalarinadir!!!
3
Mustafa
10 Mayıs 201816:31
Her maç ya uğurun ya da ahmet oğuzun bir hatasından gol yedik zaten.
2
nöri gantar
10 Mayıs 201816:19
def olsun.beş para etmez,şişko keko gibi.
1
Mali
10 Mayıs 201816:09
Rahmetlinin güzel kazıklarındam birisi de budur. 10 senedir ha oynadı,ha pişti,ha olacak derken adam geriye ve de daha geriye gitti. Bir oyuncu oynadıkca açılır ama Uğur oynadıkca geriledi.. En sonunda inşallah da gider,kalmasın sakın. Geminin içine herkes etti,bu arkadaş erken kaçsada bir şey olmaz
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