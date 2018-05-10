Daha batmadan Uğur gemiyi terk etti!

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve Kırmızı siyahlı takımla sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'la prensip anlaşmasına vardı.
Sezon başında sözleşmesinin uzatılmasına yanaşmayan, son dönemde de kadro dışı kalan takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin bir çok kulüple uzun zamandır görüştüğü biliniyordu.
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