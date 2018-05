Hürriyet'in Futbol Masasında bu hafta

FUTBOL MASASI

SORULAR

1- G.Birliği’ni final niteliğindeki maçta nasıl buldunuz. Böylesi kritik 90 dakikada sizce neyi eksik yaptılar. Ligde kalabilme şansları var mı ? Mevcut tabloyu nasıl özetlersiniz?

2- Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in, üç büyük kulübün yaptığı harcamanın dörtte birine, yarışmacı, iddialı ve can yakan bir takım kurarız sözlerine katılır mısınız ?

3- Osmanlıspor, son dönemde ikinci yarılarda daha iyi oynuyor. Bu bir taktik mi yoksa can havliyle bir reaksiyon gösterme mi ? Bu çaba, kendilerini Süper Ligde tutmaya yeter mi ?

Özgür ŞAHİNER

DESTEK GÖRMEDİ

Tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Kadronun yetersiz olduğunu sezon boyunca söyledik ancak böylesi bir maçta, oyunculardan; agresif, hırs ve mücadele gücü yüksek bir oyun beklerdim. Dağınık, telaşlı, gergin ve ruhsuzdular. Plansız oyunda, dayanışma, yardımlaşma yok gibiydi. Galibiyet şart iken, Ahmet-Zeki ikilisinin aynı anda sahada olması, Aydın’a umut bağlanması, anlamsızdı. Sesesgnon kendini parçalarken, diğerleri ona hiç destek olmadı. Bu sezonun özeti, kendim ettim kendim buldum, gül gibi sarardım soldum olur.

GERÇEKÇİ PLAN GEREK

A.Gücü gerçekten çok büyük bir iş başardı. Olması gereken yere tam zamanında çıktı. Şimdi her yönüyle, sağlıklı düşünme, sağlıklı adımlar atma zamanı. Süper Lig çok farklı bir kulvar. Deyim yerindeyse tam bir arena. Bu arenada hayatta kalmak kolay değil. Önce, 3 büyüklerin harcadığı paranın dörtte birini bulmak, bu kaynağı sağlam temele dayamak önemli. A.Gücü’nün mevcut kadrosunu, ekonomik yapısını ve Süper Lig şartlarını göz önünde tuttuğumuzda, sarı-lacivertlilerin ilk sezon planlarını gerçekçi yapması gerekiyor.

GİDENİ ARADILAR

Osmanlıspor, maçların ikinci yarısında vites yükseltip farklı bir taktik mi deniyor, yoksa oyuncular, çıkmamış candan ümit kesilmez misali, varını yoğunu mu ortaya koyuyor bilemem ama bildiğim bir şey var, teknik ekip, kesinlikle biz, Doukara’yı neden rakiplerimizden biri olan Antalyaspor’a verdik diyordur. Mehmet Batdal, geldiği günden beri ortalarda fazla görünmezken, Doukara gittiği Antalya’da yarım sezondaki katkısı ile takımını ligde tutma yolunda çok büyük bir görevi yerine getirmiş durumda.

Deniz GÜREL

KÖTÜ YÖNETİM VE SAHİPSİZLİK

1- Sanki ligin ortalarında sezonun bitmesini bekleyen bir takım gibiydi Gençler. Yense fikstür avantajıyla kalabilecekken beraberlikle bile alamaması tam anlamıyla facia. Diğer taraftan Antalyaspor maçına Antalya’dan belediye başkanı Menderes Türel geliyor bizim Gençler görebildiğim kadarıyla yapayalnız. Bir tarafta kötü yönetim, diğer tarafta sahipsizlik güzelim takımı göz göre göre düşürüyor. Futbol elbette mucizeler oyunu. Gençler’in de kalabilmesi için bir futbol mucizesine ihtiyacı var.

ALACAKLARINIZDAN VAZGEÇİN

2- Ankaragücü başarılı da olsa başarısız da olsa tartışmasız Ankara’nın en büyük markası. Şu an hak ettiği yerde yani Süper Lig’de. Büyük ihtimalle de üzülerek belirtiyorum Süper Lig’deki tek temsilcimiz olacak. Başkan Mehmet Yiğiner’e bütçe oranlaması konusunda katılmamak elde değil. 3 büyük takımımız parayı nasıl çar çur etme dersi verir gibiler çoğu zaman. Düzgün bir mali planlamayla Ankaragücü başarılı olur. Geçtiğimiz haftalarda kulüpten alacaklılar alacaklarından vazgeçmeli çağrıma henüz bir yanıt gelmemesi düşündürücü.

LİGDE KALMALARI ÇOK ZOR

3- Osmanlıspor’un bu saatten sonra taktik uyguladığını sanmıyorum. Öyle bir durum olsa lig başından bu yana olurdu. Bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçı son şansları. Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı yüksek olmasa da en azından ikincilik peşinde ve maça asılacaklar. Osmanlı’ya beraberlik de yetmez. Hem Beşiktaş’ı hem de deplasmanda Akhisar’ı yenmeleri gerekiyor. Ligde kalmaları imkansız değil belki ama çok zor. Umarım yanılırım ve ligde kalırlar

CEYHUN ERİŞ

GÜVEN KAYBI YAŞADI

Sahanın içi, dışarından göründüğü gibi değildir. İşler tersine gitmeye başladı mı oyuncunun kafası karışır, düşündüğünü yapma konusunda sıkıntı yaşar. Gençler, uzun süre yenilmediği bir seri yakalamıştı. O zaman oyuncuların güveni yerindeydi. Şimdi ise kazanamıyor olmanın bir güvensizliği söz konusu. Tehlike hattının içindeyseniz, bu süreç sizi daha da zorlar. Antalyaspor için maçtan çıkaracağı bir puan fena olmazdı, o nedenle daha kontrollü oynadılar. Gençlerbirliği için şunu söyleyebiliriz, tam bir hayal kırıklığı.

A.GÜCÜ DE ÇIKIŞ YAPABİLİR

Futbolda kademe yükseldikçe kalite artar, zorluk derecesi yükselir. A.Gücü, iki sezon önce 2. Ligde iken, bir üst lige çıktığında, kadrosunda önemli bir revizyon yaptı. Çünkü o ligin şartları onu gerektiriyordu. Şimdi en üst düzey ligde mücadele edecek. Buna göre, kadrosunu kurması, tecrübeli, kariyerli ve ligi bilen oyunculara yönelmesi lazım. Bunun için para gerekiyor. Belli bir miktar kaynak aktarımı olacak. Bu doğru yönlendirilirse, önceki sezonlarda gördüğümüz gibi, Ankaragücü de bir çıkış yapabilir.

İŞLERİ KOLAY DEĞİL

Osmanlıspor, Alanya’da tam bir final maçı oynadı. Kaybetseydi, rakibi ile arasındaki puan farkı açılacak. Son iki haftaya büyük bir moral kaybı ile girecekti. Aslında, maçın içinde kazanabilecek elverişli pozisyonlar da buldu ancak değerlendiremedi. Trabzonspor maçının ikinci yarısında olduğu gibi kaybedeceksek cesurca kaybedelim anlayışıyla öne doğru oynamaya başladı. Başkent ekibi, ligin en çetin döneminde, zorlu rakiplerle oynuyor. Kolay değil ama çabalarının karşılığını alırlarsa, büyük iş yaparlar.

FATİH TEKECİ

İLHAN CAVCAV SEZONU ‘VEDA’ SEZONU OLDU

Gençlerbirliği, kaderini belirleyecek nitelikteki ligin en kritik maçını, sanki sezon açılışı gibi oynadı. Yakaladığı fırsatları gol yapamadı. Ve ben bir kez daha ‘devre arası iyi bir forvet alınmış olsa, bu takım bu hale düşmezdi’ dedim. G.Birliği’nin artık Süper Lig’de kalması şans faktörünü aşar. Mucize lazım. İlhan Cavcav Sezonu’nu “Feda, cefa sonu sefa” diye yaşaması gereken G.Birliği, sezonun adını “Veda” koydu. 40 yıl başkanlık yapan İlhan Cavcav’ın adını taşıyan sezonda 40 puan bile toplayamadı.

YILDIZ İSİM OLMADAN OLMAZ

A.Gücü, öncelikle Süper Lig’de kendine bir hedef koymalı. Transfer söylemleri için henüz erken. Ancak, Eto’o gibi bir efsane Antalyaspor ve Konyaspor’da, Robinho gibi bir yetenek Sivasspor’da, Adebayor gibi bir tecrübe Başakşehir’de, Demba Ba gibi bir golcü Göztepe’de forma giyiyorsa, demek ki bu lig sadece adıyla değil, transferleriyle de ‘Süper’ Lig. Başkan Mehmet Yiğiner, iddialı bir takım kurarken, üst düzey lig tecrübeli/yıldız oyuncuları da kadroya katmalı. İşte Sivas, işte Göztepe... Ligdeki durumlarıyla en iyi iki örnek.

OSMANLISPOR’U LİGDE MATEMATİK TUTUYOR

Osmanlıspor koşan, topla oynamayı seven bir takım. Tıpkı Gençlerbirliği gibi bu sezon forvet sorunu yaşadı. Savunmada ise bir türlü katı defans kurgusunu oluşturamadı. Son haftalarda artık can havliyle suyun üstünde kalmak için çırpınan Osmanlıspor’un bu çabası, Beşiktaş maçına bağlı. 1 puan çok büyük önem taşıyor. Tabii bu sırada öndeki rakiplerin de puan kaybı yaşaması lazım ki, umutlar son haftaya da kalabilsin. Şu an Osmanlıspor’u Süper Lig’de tutan tek şey, matematik.

Eryaman Stadı sarı-lacivert oluyor

Ankaragücü 6 yıl sonra yeniden Süper Lige çıkarken, gözler, tarihi 19 Mayıs Stadı yıkıldıktan sonra, takımların yeni sezonda maçlarını oynayacağı stada çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Eryaman’da yapımı süren yeni stadın koltuklarının sarı-lacivert olacağını açıkladı. Şampiyonluk kutlamalarında, taraftarın bu yönde talepte bulunduğunu belirten Başkan Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “A.Gücü’nün şampiyonluk kutlamalarında, taraftarlar, benden, Eryaman’da yaptığımız stadın koltuklarının sarı-lacivert renkte olmasını istedi. Yaz-kış, sıcak-soğuk demeden ilçe ilçe, şehir şehir Ankara’mızın takımının peşinde giden vefakar taraftarımızı kırmak olmazdı. Gerekli talimatı verdim. Eryaman’daki yeni stadın koltukları sarı-lacivert olacak. Ankara’mıza bu gururu yaşatan, başta Ankaragücü’müzün değerli yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve vefakar taraftarımıza hayırlı olsun. Bu da Ankaragücü’müze şampiyonluk hediyemiz olsun” ifadelerini kullandı.