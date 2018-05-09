﻿
Altınordu'dan gurbetçi atağı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINORDU'DAN GURBETÇİ ATAĞI

Altınordu'dan gurbetçi atağı

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 4 sezonda 3 kez Play-Off'u kıl payı kaçırma üzüntüsü yaşayan Altınordu, gelecek yılın çalışmalarını yapmaya başladı.

673 Okunma

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 4 sezonda 3 kez Play-Off'u kıl payı kaçırma üzüntüsü yaşayan Altınordu, gelecek yılın çalışmalarını yapmaya başladı.

İzmir ekibinin Belçika doğumlu gurbetçi futbolcu Muhammed Mert'i kadrosuna dahil etmek istediği öğrenildi. Forvet arkası ve sağ kanatta görev alabilen 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Hollanda 2'nci Ligi takımı Den Bosch'da 39 maçta 7 kez rakip fileleri sarstı. Belçika'nın Genk kulübünün altyapısında futbola başlayan Muhammed, Hollanda'da NEC, Fortuna Sittard, Vikingur takımlarında da oynadı. Türkiye U15 ve U16 milli takımlarında görev alan genç futbolcu, Belçika alt yaş gruplarında da milli formayı terletti.

ETİKETLER #Altınordu
11
Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
Altınordu 1 - BB Erzurumspor 1
Altınordu - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Adana Demirspor 1 - Altınordu 0
Adana Demirspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...
1
Spor Toto 1. Lig'de kritik cumartesi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿