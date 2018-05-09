Gençlerbirliği eski başkanvekili Niyazi Akdaş'tan Ankaragücü kutlaması...

Gençlerbirliği'nde çok uzun yıllar başkanvekilliği görevini yürüten, aynı zamanda Sincan Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını da yapan Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği'nden her ne kadar da uzak dursa da Ankaragücü'nün Süper Lige yükselişini hazırlattığı pankartlar ile kutladı.
İlhan Cavcav ölmeden 1 gün öncesinde Gençlerbirliği Yönetim Kurulunda istifa eden Niyazi Akdaş, takımının düştüğü kötü duruma üzülse de Ankaragücü'nün şampiyonluğunu kutlamayı unutmadı.
Türkiye'nin en büyük döküm firması Akdaş Döküm'ün de sahibi olan Niyazi Akdaş, "Gardaş kulübümüz Ankaragücü'ne Süper Ligde başarılar dilerim" yazılı pankartları bir çok köprü üstüne ve fabrikasına astırdı.
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