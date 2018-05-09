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Gençlerbirliği eski başkanvekili Niyazi Akdaş'tan Ankaragücü kutlaması...
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GENÇLERBİRLİĞİ ESKİ BAŞKANVEKİLİ NİYAZİ AKDAŞ'TAN ANKARAGÜCÜ KUTLAMASI...

Gençlerbirliği eski başkanvekili Niyazi Akdaş'tan Ankaragücü kutlaması...

Gençlerbirliği eski başkanvekili Niyazi Akdaş, yaptırdığı pankartlar ile Ankaragücü'ne Süper Ligde başarılar diledi.

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Gençlerbirliği'nde çok uzun yıllar başkanvekilliği görevini yürüten, aynı zamanda Sincan Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını da yapan Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği'nden her ne kadar da uzak dursa da Ankaragücü'nün Süper Lige yükselişini hazırlattığı pankartlar ile kutladı.

İlhan Cavcav ölmeden 1 gün öncesinde Gençlerbirliği Yönetim Kurulunda istifa eden Niyazi Akdaş, takımının düştüğü kötü duruma üzülse de Ankaragücü'nün şampiyonluğunu kutlamayı unutmadı.

Türkiye'nin en büyük döküm firması Akdaş Döküm'ün de sahibi olan Niyazi Akdaş, "Gardaş kulübümüz Ankaragücü'ne Süper Ligde başarılar dilerim" yazılı pankartları bir çok köprü üstüne ve fabrikasına astırdı.
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Mali
9 Mayıs 201817:09
Yeniden dön be Niyazi başkan,Cavcav sana giderayak kazık atsa da geri dön,takım da babalık yapacak adam yok
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