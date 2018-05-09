Mustafa Tuna'dan Ankaragücü taraftarına hediye...

Site Yorumları

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14 ...... 9 Mayıs 201820:52 Buna karşı çıkan Gençlerbirlikli kardeşlerim . Linke teki haberin videosunda 10. saniyedeki stadın üstünde bulunan reklamlarınıza ne diyeceksiniz? O tabelalar biz düştüğümüzden beri orada https://www.sondakika.com/haber/haber-ankara-19-mayis-stadyumu-yikiliyor-9733611/

13 ....... 9 Mayıs 201820:18 Ancak. Stadını yarısın kırmızı siyah diğer yarısını sar lacivert yapalım . Daha iyi olur

12 ............ 9 Mayıs 201820:17 krmızı kara!! sen bizim kadar iyi biliyorsun Ankaragücü'nü kimin düşürdüğünü. Biz burda hakkmızı istiyoruz. Bize bunu yapanları cezalandırmak istiyoruz! Provakasyon yapıp ara bozmaya hiç gerek yok!

11 Ankyra 9 Mayıs 201820:01 Bi tribun sarı lacivert diğer tribun kırmızı siyah olsun

10 Kaan 9 Mayıs 201819:42 Tek gerçek ankaragücü sizden dost olmaz alın ümiti defolun gidin bizim dışımızda kimse dolduramaz hemen suç duyurusunda bulun

9 Kırmızı Kara 9 Mayıs 201817:18 Ona hediye denmez rüşvet denir. Olması gereken 19 mayısta olduğu gibi tek renk gri ya da beyaz. Yoksa hem tarafgirlik olur hem de bedelsiz yapılmış olacağı için usulsüzlük olur, suçtur. Genclerbirlikliler olarak biz kırmızı siyaha boyanmasını istemiyoruz, Ankaragüçlüler de bir zahmet adil olsun. Yok öyle kendi iradesiyle batıp, kurtardığı anda da şımarıkca iltimas ve kaçırılma istemek! Ekonomik olarak hak eden bir kulüp varsa o da Genclerbirligidir. Bir ebeveyn olarak düşünün kendinizi. Iki çocuğunuz olsa biri çalışkan ve eve para getiren diğeri paraları yiyen ve işini batıran olsa hangisine mirasınızı verirsiniz? Mustafa Tuna eğer bu kararını uygularsa hakkında görevini kötüye kullanmaktan şikayetçi olurum.

8 Mihraç yiğit 9 Mayıs 201815:39 Ne gençlerbirliği ankaranın tek dostu bursa siz önce hocanızı susturun size verseler siz nasıl dolduracaksınız biz 26 bine oynuyoruz siz kurulduğunuzdan beri o kadar taraftar gördünüzmü ankaranın en büyügü ankaragücü

7 MEHMET DEMIR 9 Mayıs 201815:03 Ankaragucunun Hopf Sessegnon Ahmet Uguru alacak parasimi var?? Birakin luzumsuz ve huzur bozacak yorumlari. Genclerbirligi dussede biz tribunleri onlar icinde doldurur seneye cikmalari icin her destegide veririz. Ara bozuculara ihtiyacimiz yok. Baskan Tuna Super lige cikma hediyesi vermis bunu buyutecek bir durum yok

6 Ismetpasali 9 Mayıs 201814:57 Bence her tribun farkli renkte Sari Siyah Lacivert Kirmizi olarak yapilmali.Devletin stadi sonucta Ozel mulk degil. Tek takima devredilirse Osmanlidan farkimiz kalmaz. Genclerbirligi uvey degildir.Gecmiste yonetim ve taraftarinin Ankaragucunu hor gorme assagilama yanlislari olmustur ama bu sehir ikisinede yeter. Ankara ikisiyle daha guclu olur biriyle degil.

5 Gerçek taraftar 9 Mayıs 201813:31 Gençlerbirliği Ankara nin üvey evladı Gençlerbirliği taraftarı yapılan bu ayrımı unutmaz...

4 He istiyor zoruna mi gitti 9 Mayıs 201813:27 Ankaragucu stadi istiyor. Ankaragucu Hoph,Sessegnon,Ugur,Ahmeti istiyor. Ankaragucu bence Ankarada tek kalmak istiyor. Boyle dost varsa dusmana ne gerek!!!

3 Mali 9 Mayıs 201813:24 Aklı selim,objektif olarak cevap verin. Şimdi tamam,taraftar sayısı olarak ankaragücü daha fazla ama Gençlerbirliği ve ankaragücü yıllardır Ankara yı temsil ediyor. Bu stadyumu ag yapmadı,ag'ye sahiplendirildi. Şimdi bunun aynısını Gençlerbirliği için yapsalar ne hissedersiniz sevgili agliler? Yani sizi hiç düşünmeden tüm stadı kırmızı siyah yapsak alkış tutar mısınız ?

2 Cankirili Simsar Seco 9 Mayıs 201813:11 Ankara Beediyesinin Ankaragucune bir Stadyum borcu var.Allahin rahmeti ondan uzak olsun iki elim yakasinda olsun M.Altinsoy adindaki melun stadimizi bir gecede yikmisti. 35 sene sonra o borcu odeyip Stadi Ankaragucu stadi yapin.