﻿
Cem Onuk: Murat Cavcav'ı yanlış yönlendirdiler...
﻿
Site İçi Arama
﻿

CEM ONUK: MURAT CAVCAV'I YANLIŞ YÖNLENDİRDİLER...

Cem Onuk: Murat Cavcav'ı yanlış yönlendirdiler...

Gençlerbirliği eski menajerlerinden Cem Onuk, takımın son hali hakkında çarpıcı sözler söyledi.

2326 Okunma

Gençlerbirliği eski menajerlerinden Cem Onuk, takımın son hali hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Düşme hattında yer alan ve çok sıkıntılı dönem yaşayan takım hakkında konuşan Onuk, başkan Murat Cavcav'ın yanındakilerin kendisini yanlış yönlendirdiğini ifade etti. 

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuk olan Cem Onuk şunları ifade etti

'Sanki takımın şarjı bitti'

"Son yıllarda neler yaşandığını bilemiyorum dışarıdan takip ediyorum. Bu mütevazi ve sempatik kulübün düşmemesini isterim ama işler zor. Bunun değerlendirmesi yapılacaktır. İlhan Cavcav adı verilen sezonda Gençlerbirliği takımın düşmesi trajik. Kurulu ve kurumsal bir düzen vardı. Bir döneme bakıyorsunuz 10 maç kaybetmeyen bir takım var sonra ne oldu da bu kadar geri gidiş oldu. Aynı teknik adam aynı oyuncular. Bu başarıyı elde eden çocuklara ne oldu bu hale geldi? Sanki takımın şarjı bitti böyle oldu"

'Rahmetli başkan döneminde orta sıralara oynayan ve satılabilecek oyuncuları olan bir takım vardı'

"Rahmetli başkanımızın çok para harcamayalım bu para kulüpte kalsın mantığı vardı. Her sezon orta sıralarda olan ve satılabilecek oyuncuları vardı. Bu oyuncular gider başkası gider. Antalyaspor golü atmasa Kayserispor karşısında Gençlerbirliği düşmüştü ama çok kötü bir durum. Neticesinde bir spor bu ve inşallah bu sene düşmezler ama düşerlerse hemen geriye çıkarlar"

'Murat Cavcav'ı yanındakiler yanlış yönlendirdi'

"Oyuncu sedye ile çıkar bence ama yürüyerek çıkıyor. Gençlerbirliği altyapısından çıkmış çocuklar tepki veriyor. İlker ne dedi ağlıyor çocuk onların canı yanıyor. 7 yaşından beri bu kulüpteyim. Yabancı çekip gider. Murat Cavcav'ı yaklaşık 30 yıldır tanıyorum. Yanındakiler onu kesinlikle kötü yönlendirdi. Profesyonel futbol kulübü yönetmek, söz sahibi olmak isteyen çok insan var ama Murat Cavcav'ı kötü etkilediler"

7
Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
1
Süper Lig'e tutunma mücadelesi
14
Biz gitmez demiştik! Ümit Özat kaldı...
17
Gençlerbirliği tesisleri girişinde gergin anlar...
35
Ümit Özat galiba istifa etti...
6
Pogba sahayı terk etti...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
6
Hamit Guler
8 Mayıs 201821:28
Cavcava gaz verde seni tekrar is basina getirsin degilmi? Medyadan kulaga su kaciracak aklisira bu muhurlu ispatli cakal.
5
nöri gantar
8 Mayıs 201820:23
haa bi sen eksiktinonuş bakalım.
4
Kekeme Nami
8 Mayıs 201818:20
Ilhan Cavcavi opemeye niyetlendigi icin uzaklastirildi
3
Abdurrahman Kirmizi
8 Mayıs 201818:19
Niye uzaklastiracak....Brezilyadan iki oyuncu icin kulup baskanlari tanesine £250.000 dolar istiyor demisti Ilhan Baskanda Mustafa Kaplani Brezilyaya gonderip baska bir kuluptenmis gibi fiyat istemesini soylemisti.Mustafa Kaplan oyuncu basina £150.000 dolar istendigini soyleyince bu zati muhteremi Ilahn baskan Avuta atmisti.Sonra geri geldi bu kezde sonu Etlikte biten bir Sirbistan macerasi yasaninca bu kez 19 Mayis dis sahada buldu kendini.Yanlis yonlendirmekten bahseden Cem bey
2
Beytepeli
8 Mayıs 201817:40
Cem Onuk, sahi İlhan Bey sizi takımdan neden uzaklaştırmıştı???
1
Ömer soylu
8 Mayıs 201816:44
Bir klübü başkan yönetir ve bu başkanı da başkaları yönetiyorsa, o başkan zaten başkan değildir.
﻿