Cem Onuk: Murat Cavcav'ı yanlış yönlendirdiler...

Gençlerbirliği eski menajerlerinden Cem Onuk, takımın son hali hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Düşme hattında yer alan ve çok sıkıntılı dönem yaşayan takım hakkında konuşan Onuk, başkan Murat Cavcav'ın yanındakilerin kendisini yanlış yönlendirdiğini ifade etti.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuk olan Cem Onuk şunları ifade etti

'Sanki takımın şarjı bitti'

"Son yıllarda neler yaşandığını bilemiyorum dışarıdan takip ediyorum. Bu mütevazi ve sempatik kulübün düşmemesini isterim ama işler zor. Bunun değerlendirmesi yapılacaktır. İlhan Cavcav adı verilen sezonda Gençlerbirliği takımın düşmesi trajik. Kurulu ve kurumsal bir düzen vardı. Bir döneme bakıyorsunuz 10 maç kaybetmeyen bir takım var sonra ne oldu da bu kadar geri gidiş oldu. Aynı teknik adam aynı oyuncular. Bu başarıyı elde eden çocuklara ne oldu bu hale geldi? Sanki takımın şarjı bitti böyle oldu"

'Rahmetli başkan döneminde orta sıralara oynayan ve satılabilecek oyuncuları olan bir takım vardı'

"Rahmetli başkanımızın çok para harcamayalım bu para kulüpte kalsın mantığı vardı. Her sezon orta sıralarda olan ve satılabilecek oyuncuları vardı. Bu oyuncular gider başkası gider. Antalyaspor golü atmasa Kayserispor karşısında Gençlerbirliği düşmüştü ama çok kötü bir durum. Neticesinde bir spor bu ve inşallah bu sene düşmezler ama düşerlerse hemen geriye çıkarlar"

'Murat Cavcav'ı yanındakiler yanlış yönlendirdi'

"Oyuncu sedye ile çıkar bence ama yürüyerek çıkıyor. Gençlerbirliği altyapısından çıkmış çocuklar tepki veriyor. İlker ne dedi ağlıyor çocuk onların canı yanıyor. 7 yaşından beri bu kulüpteyim. Yabancı çekip gider. Murat Cavcav'ı yaklaşık 30 yıldır tanıyorum. Yanındakiler onu kesinlikle kötü yönlendirdi. Profesyonel futbol kulübü yönetmek, söz sahibi olmak isteyen çok insan var ama Murat Cavcav'ı kötü etkilediler"