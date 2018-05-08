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Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
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BÜLENT ATLAS, ÜMİT ÖZAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.

Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, artan tehditler nedeni ile Cumhuriyet Savcılığına koruma talepli suç duyurusunda bulundu.

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Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat’ın takımın bir manada küme düşmesi garantilendikten sonra Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas’ı hedef alan açıklamaları ve daha önce söyledikleri sözler üzerine Cumhuriyet Savcılığına koruma talepli suç duyurusunda bulundu.

Özellikle son günlerde yoğunlaşan tehditler üzerine avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunan Bülent Atlas “Yaklaşık 1 senedir Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve takımın durumu hakkında görüşlerimi Klasspor’da paylaştım. Tamamen gazetecilik sınırları içerisinde yaptığım bu eleştirilere düzenlenen basın toplantılarında hakaret ve tehdit içeren cevaplar aldım. Arkadaşı olduğunu belirten kişilerden tehdit içeren mesajlar gönderdi. Katıldığı televizyon programında ‘Gazeteci dövülmez diye kanun mu var?” diyen Ümit Özat, Sivasspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında da attığım bir twiti örnek göstererek “Bu mesajdan dolayı normalde adam vurulur” demişti.

Evimin, iş yerimin tespit edildiği, gezdiğim yerlerin hepsinin sürekli listelendiği arkadaşlarım tarafından bana iletilmiş, takip edildiğim söylenmiş, gecenin geç saatlerinde zilimin kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından çalındığını sosyal medya hesaplarımdan duyurmuştum. Gençlerbirliği’nin küme düşmesinin bir manada kesinleşmesi ardından 2 günde sayısız “Kendine dikkat et” mesajı almaktayım. Can güvenliğim konusunda duyduğum endişeden dolayı konuyu koruma talepli olarak Cumhuriyet Başsavcılığına ilettim. Gençlerbirliği’nde yaşananları yazmamı engellemek için yapılan bu girişimlere rağmen yazmaya devam edileceğinin bilinmesini isterim” dedi.

 

 

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7
Bülent Atlas
8 Mayıs 201822:55
Gerçekten bu komik iftiralara cevap vermemi bekliyor musunuz?
6
mert
8 Mayıs 201822:41
Mafya ile fotoğrafını paylaşan Özat'tan ve ekibinden başka türlüsü beklenmezdi. Bülent Bey sizden Özat'ın iddiaları yani "Arda Çakmak'ın size aylık para verdiği" konusunda açıklama bekliyoruz.
5
Şakir
8 Mayıs 201822:14
Ne durumlara düştük; küme düştüğümüze mi yanalım, yoksa düşürene borçlu kaldığımıza mı ? Adamlarda utanma da yok, üste çıkmaya çalışıyorlar.
4
dm.
8 Mayıs 201816:58
taraftarını bile tehdit eden teknik ekip var. yazıklar olsun. iyice soğudum. 40 yaşındayım 30 senedir maçlara giderim. ama bu adam yüzünden iyice futboldan da takımdan da soğudum. tepki verdiğimiz zaman bizde aynı tehditleri aldık yüzümüze karşı. polise dedimki birlikte gidelim karakola şikayetçi olalım. biz çevik kuvvetiz bizim karakol yok dedi. gülüştük. düştüğümüz hallere bak..
3
Usta
8 Mayıs 201816:48
Bulent kardesim hic endise etme senin arkanda Ankatagucu taraftari var tehdit eden kendini n kimoldugunu soylesin delikanlinin kimoldugunu anlayalim kuru gurultuye Ankaragucu taraftari gerekeni yapar srn rahat ol kardesim.
2
Genclerim
8 Mayıs 201815:18
Kamu yararına çalışan dernek statüsünde spor klübü, başkan yönetim kurulu ve teknik ekip tarihsel kökleri geleneksel marka değeri olan bu büyük yapıyı süründürüyor. Sportif olarak yerlerde mali olarak ne duruma düştü belli değil. Bu işe yargının devletin el atması gerekir.
1
Berlin
8 Mayıs 201815:03
Gençlerbirliği hiç bu kadar ucuz duruma düşmemişti. Acaba Ümit Özat yönetimi tehtit ediyor olabilir mi transferlerde bi usulsüzlük yapıldıysa ? (yapıldı demiyorum)
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